 

Сын “украинского диверсанта” Дудки сообщил, что Украина не выплачивает семьям политзаключенных материальную помощь

05.06.2020, 5:05, Новости дня

Украинское государство в последнее время перестало рассматривать заявления родственников политзаключенных о материальной помощи. Об этом в интервью “Радио Свобода” сказал житель Севастополя Илья Дудка, сын фигуранта дела “украинских диверсантов” Владимира Дудки.

До 2019 года такие выплаты проводило Министерство по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

“Потом в министерстве произошли реформы, Министерство временно оккупированных территорий превратили в Министерство реинтеграции. И выплаты прекратились. Нескольким семьям политзаключенных, я знаю, почему-то не оплачивают адвокатов”, – сообщил Илья Дудка.

Заявления на оказание помощи формально находятся на рассмотрении, но заседания комиссии по рассмотрению этих заявлений сейчас не проходят, пояснил он.

По его словам, у Владимира Дудки также есть проблема с защитником.

“Адвокат есть, МИД Украины заключил с ней договор, но она из-за коронавируса не смогла попасть к отцу. И что дальше – я не знаю, так как получается, что она не выполнила условия договора по не зависящим от нее причинам. Мы будем пытаться снова с ней договор заключить”, – сказал сын политзаключенного.

Акция возле Офиса президента 21 мая не помогла решить проблему: сотрудник офиса просто забрал обращение родных политзаключенных к Владимиру Зеленскому, ответа на него нет, подчеркнул Илья Дудка.

В ноябре 2016 года ФСБ РФ заявила о задержании в аннексированном Севастополе украинцев, якобы планировавших теракты. Позже российские СМИ назвали их имена: Алексей Бессарабов, Дмитрий Штыбликов и Дудка.

В Министерстве обороны Украины заявили, что в Крыму никаких украинских диверсантов нет, а в Главном управлении разведки Минобороны Украины назвали информацию ФСБ фейком.

Штыбликов заключил соглашение с российским следствием и в ноябре 2017 года был осужден на пять лет.

4 апреля 2019 года Дудку и Бессарабова приговорили к 14 годам тюрьмы. 15 октября Верховный суд РФ оставил без изменений приговор Дудке и Бессарабову. Их этапировали в Крым, затем – на территорию России.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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