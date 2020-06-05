 

Минздрав Украины обнародовал правила работы ресторанов. Сидеть за столами разрешат без масок

05.06.2020, 5:05, Новости дня

Министерство здравоохранения Украины обнародовало на своем сайте правила работы ресторанов и кафе, которые вступят в силу в рамках ослабления карантина с 5 июня.

Документ подписал главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

Общие нормы предусматривают:

обязательный температурный скрининг всех сотрудников перед началом работы. Если
температура тела превышает 37,2 ºС, человек к работе не допускается;
на входе в заведение или рядом с местом выдачи заказов должно быть организовано место для обработки рук антисептиком;
должна быть нанесена разметка на полу, чтобы посетители в очереди соблюдали дистанцию не менее 1,5 м;
между столиками должно быть не менее 1,5 м, если нет специальной перегородки. Допускается размещение не более четырех человек за одним столом (без учета детей до 14 лет);
меню или размещается на входе, или оно должно быть сделано из такого материала, который позволит его продезинфицировать. Разрешается выдача одноразовых меню с их последующей утилизацией;
выдача заказов в многоразовой посуде допускается только в том случае, если ее потом можно помыть при высокой температуре в посудомоечной машине;
столовые приборы должны быть в индивидуальных упаковках;
заведение должно обеспечить возможность бесконтактного расчета.

В помещениях кафе и ресторанов запрещается:

самостоятельный вход посетителей без сопровождения сотрудника заведения;
работа детских комнат;
проведение праздников, банкетов, мастер-классов, публичных мероприятий с участием более 10 человек;
приготовление пищи на открытых кухнях;
функционирование зон самообслуживания, включая буфеты для самостоятельного наливания напитков.

Администрация ресторана должна обеспечить постоянное наличие жидкого мыла, антисептиков и бумажных полотенец в санузлах.

Посетители обязаны:

обработать руки антисептиком перед входом;
соблюдать социальную дистанцию;
заходить и передвигаться по ресторану или кафе в маске, прикрывающей нос и рот, в то же время находиться за столом можно без маски.

В связи с распространением коронавирусной инфекции в марте в Украине ввели карантин. С 11 мая 2020 года началось его смягчение.

Кафе и рестораны в большинстве регионов Украины могут возобновить работу с 5 июня. Соответствующее решение 3 июня принял Кабинет Министров. Сейчас заведения общественного питания обслуживают клиентов только на летних площадках или работают на вынос.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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