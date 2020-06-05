В Одессе 12-летний подросток за рулем автомобиля BMW, убегая от полиции, попал в ДТП

05.06.2020, 5:05, Новости дня

В Одессе 12-летний подросток за рулем BMW, ключи от которого украл у знакомого, убегал от полицейских, игнорируя красный свет светофоров и дорожные знаки, после чего попал в ДТП. Об этом сообщила пресс-служба управления Нацполиции в Одесской области на своей странице в Facebook.

“Около 22.00 3 июня патрульные полицейские на улице Святослава Рихтера заметили машину, которая двигалась в направлении улицы Центральный аэропорт. На требование остановить авто водитель не реагировал и всячески нарушал правила дорожного движения, создавал аварийные обстоятельства другим участникам дорожного движения, проезжал перекресток на запрещающий сигнал светофора, не выполнял требования дорожных знаков и разметки”, – говорится в заявлении.

Правоохранители преследовали машину и передавали направление движения BMW в радиоэфир, чтобы отвести другие транспортные средства и предупредить пешеходов.

После чего во время поворота водитель не справился с управлением, совершил наезд на бордюр, и автомобиль остановился.

Отмечается, что за рулем оказался 12-летний подросток.

На место задержания вызвали родителей, следственно-оперативную группу и представителей ювенальной превенции. Транспортное средство доставлено на штрафплощадку.

Патрульні поліцейські переслідували та затримали автомобіль під керуванням 12-річного хлопцяВчора екіпажі патрульної… Posted by Патрульна поліція Одеської області on Neljapäev, 4. juuni 2020

На сайте полиции уточнили, что на счету молодого человека уже есть одно незаконное завладение транспортным средством, а также кражи телефонов, кошельков, денег и велосипеда. Сейчас досудебное расследование завершено в восьми производствах, они на рассмотрении в суде, где решается вопрос о применении к подростку мер воспитательного характера.

После последнего правонарушения будет решаться вопрос о помещении молодого человека в специализированное учреждение воспитательного типа, а его мать возможно будет привлечена к административной ответственности по ч. 2 ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях (невыполнение родителями или заменяющими их лицами обязанностей по воспитанию детей) девятый раз за этот год.

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