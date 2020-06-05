Мнение: Американская внешняя политика за неделю

05.06.2020, 5:00, Разное

Чудесное из официального русскоязычного твиттера Государственного Департамента США.

Все что ниже это заявления всего за неделю с 27 мая по 4 июня.

Оцените накал хуцпы со стороны тех, которые осуждают "попытки вмешательства в дела США".

США вносят наиболее значительный вклад в глобальное здравоохранение. Флаг СШАобязались предоставить свыше 15 тысяч аппаратов ИВЛ для более 60-ти стран.

Не дайте Коммунистической партии Китая стереть память о событиях на площади Тяньаньмэнь.

Люди, отстаивающие свои права и требующие, чтобы их услышали, не преступники. Ни в 1989 году, ни сегодня/

США чествуют храбрых граждан Китая, чьи мирные призывы к демократии, правам человека и свободному от коррупции обществу были жестоко подавлены, когда Компартия Китая направила на площадь Тяньаньмэнь подразделения Народно-освободительной армии Китая.

США внесли 7 новых субъектов из Кубы в санкционный список. Мы продолжим препятствовать притоку денег в карманы тех, кто угнетает кубинский народ. Необходимо положить конец 61 году угнетения и диктатуры.

Кубинский народ заслуживает лучшего, и США поддерживают его.

Отстаивание свободы вероисповедания является обязательным условием защиты общественной нравственности и национальной безопасности. Там, где отсутствует свобода вероисповедания, процветают терроризм и насилие.

Госсекретарь Помпео имел честь встретиться с Ван Данем, Су Сяоканом, Лиан Ли и Генри Ли – четырьмя из тысяч храбрых участников героических протестов в защиту демократии, которые были жестоко подавлены Коммунистической партией Китая 4 июня 1989 года.

В Административном указе Президента Дональда Трампа изложено, что США будут предоставлять по меньшей мере $50 млн в год на программы, которые содействуют международной свободе вероисповедания.

Новый план иранского режима по борьбе с 40% инфляцией. Нет, он состоит не в том, чтобы сократить миллиардные расходы на поддержку террористов.

План прост: в течение ближайших лет зачеркнуть на денежных купюрах четыре нуля, переименовать риал в туман – и готово! Проблема решена.

Спецпредставитель по Ирану Брайан Хук: Угрозы иранского режима направлены на то, чтобы запугать страны и заставить их принять обычное жестокое поведением Ирана из-за страха чего-то худшего. Мы отказываемся играть по правилам Ирана.

Мы обеспокоены недавними сообщениями СМИ о том, что военнослужащий Украины был задержан российскими силами на суверенной украинской территории. Россия должна прекратить незаконную оккупацию Крыма и агрессию на Донбассе.

Россия и Китай пытались подорвать работу ОЗХО и Группы по расследованию и идентификации. Однако никакая дезинформация не может скрыть тот факт, что режим Асада применял химоружие и применит его снова, если он считает, что это оружие служит его стратегическим целям.

Келли Крафт: США призывают СБ ООН выступить единым фронтом и осудить применение химоружия режимом Асада, а также привлечь его к ответственности.

Мы должны лишить режим финансовых ресурсов, которые он использует для разрушения и разжигания насилия Сирии.

США предъявляют протест в ООН относительно незаконных морских претензий Китая в Южно-Китайском море. Мы отвергаем эти претензии, поскольку они незаконны и опасны.

Страны ООН должны объединиться и поддержать международное право и свободу морей.

Кража нефтяных активов Венесуэлы в интересах незаконного режима Мадуро – это просто немыслимо.

США будут усиливать давление на Мадуро и его пособников до тех пор, пока не начнется переход к демократии. Мы призываем другие страны сделать то же самое.

США вводят санкции против 4-х компаний за их содействие краже венесуэльской нефти режимом Мадуро.

Эти санкции ещё больше изолируют режим Мадуро и являются очередным шагом на пути к свободе и процветанию народа Венесуэлы.

Госсекретать Помпео говорил с коллегами из Австралии, Канады, Новой Зеландии, Великобритании.

Работаем над решением проблемы разрушения автономии Гонконга и стремимся к прозрачности относительно COVID-19. Также мы совместно боремся с дестабилизирующим поведением Ирана в Ираке и регионе.

Президент Трамп: Мы вновь подтверждаем нашу приверженность перспективам США в космосе. Это грандиозные обязательства.

Давайте также обязуемся строить светлое будущее для всех граждан здесь, на Земле

Недавняя гибель Джорджа Флойда – это трагедия, наполнившая сердца всех американцев глубоким горем. Мы видим как наши сограждане выражают боль и гнев, призывая к равенству всех американцев перед законом независимо от цвета кожи.

США отстаивают права человека и свободы для всех, как это провозглашает наша Конституция. Мы не будем закрывать глаза на несправедливость как внутри страны, так и за рубежом.

Мы будем поддерживать мирные собрания, конструктивный диалог и верховенство закона во имя более мирного и демократического существования на планете.

Впервые за 30 лет полиция Гонконга не позволит провести мероприятие в память о бойне на площади Тяньаньмэнь.

Мы призываем власти Гонконга дать людям возможность мирно почтить память жертв Коммунистической партии Китая.

Как же быстро: впервые за 30 лет власти Гонконга отказали в проведении церемонии поминовения погибших на площади Тяньаньмэнь.

Намерения Пекина – отказать гонконгцам в праве голоса и выбора, чтобы сделать их такими же, как и жители материка. Вот вам и две системы.

Спецпредставитель Брайан Хук: Кампания Президента Трампа по оказанию максимального давления сдерживает Иран беспрецедентным способом.

Мы лишили религиозных лидеров огромных доходов. Мы разрушили их финансовые сети и их сектантские сети.

США приветствуют всеобщее осуждение международным сообществом недавних антисемитских заявлений режима. Отвратительная риторика режима лишь укрепляет решимость международного сообщества противостоять его угрозам.

Иранский режим продолжает бряцать ядерным оружием и расширять свою деятельность, чувствительную с точки зрения распространения. Такая эскалация неприемлема. Я не могу подтвердить смягчение санкций в отношении деятельности Ирана в рамках СВПД

Решение КНР о введении закона о нацбезопасности приведет к тому, что Компартия Китая усилит своё влияние на Гонконг, а это приведет к нарушению обещаний, данных Китаем в китайско-британской совместной декларации 1984 года.

Госдепартамент объявляет вознаграждение в $5 млн за информацию, которая приведёт к аресту или вынесению приговора чиновнику режима Мадуро Рамиресу Камачо.

Департамент Юстиции предъявил ему обвинение за роль в транснациональной организованной преступности.

В июне американцы и миллионы людей во всем мире отмечают Месяц гордости лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и интерсекс-людей (ЛГБТИ).

За последние 50 лет существенно изменилось как отношение к представителям ЛГБТИ-сообщества, так и законодательство.

В этом месяце мы чествуем ЛГБТИ-сообщество и заявляем, что все люди заслуживают достойного отношения.

Мы осуждаем насилие, заключение и убийства людей по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности. Права человека являются универсальными.

Компартия Китая продолжает нарушать права человека, проводя аресты журналистов и правозащитников.

США призывают освободить китайских граждан, задержанных за осуществление своих прав человека и фундаментальных свобод.

Решительные действия Президента Трампа дают понять, что США не потерпят попыток КНР незаконно заполучить американские технологии и интеллектуальную собственность у наших научных учреждений и исследовательских центров.

Президент принял меры, чтобы защитить нацбезопасность США и ограничить возможности КНР по использованию неиммиграционных программ студенческих и исследовательских виз для кражи технологий, интеллект. собственности и информации США в погоне за военным доминированием.

США объявили о вознаграждении за информацию, которая поможет привлечь к ответственности должностного лица режима Мадуро за транснациональную организованную преступность.

Недопустимо, что Полу Уилану отказывали в необходимой медицинской помощи, пока его состояние не стало тяжелым.

Мы требуем освобождения Пола.

Страны Европы внимательно относятся к частной жизни своих граждан. Если информация будет проходить через контролируемые Китаем сети, это будет противоречить принципам обеспечения конфиденциальности.

Наши союзники и партнеры по всему миру понимают риск, который представляет Коммунистическая партия Китая. Все они осознали риск для своих стран – для свободы, демократии и верховенства закона.

USAID помогло почти 800 юристам в Узбекистане улучшить свои практические навыки и освоить передовой мировой опыт.

Совместное заявление от имени Бельгии, Канады, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Исландии, Ирландии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Норвегии, Швеции, Великобритании и США продолжающихся нарушениях прав человека и злоупотреблениях в Чечне в отношении ЛГБТИ-лиц, правозащитников и журналистов.

Было время, когда народ Российской Федерации сам смотрел в будущее, принимая демократические ценности и европейский путь. Сегодня авторитарная Россия вновь стремится к господству над соседями. Если бы Кремль прекратил вредоносное поведение, он нашел бы руку дружбы почти везде.

Компартия Китая приняла решение о намерении уничтожить западные идеи, западные демократии и западные ценности. Она подвергает американцев риску, будь то путём кражи американской интеллектуальной собственности или уничтожая рабочие места здесь, в США.

Успехи Компартии Китая в военной сфере реальны. Наше Министерство обороны делает всё возможное, чтобы иметь полное представление об этой угрозе.

Президент Трамп всегда будет поддерживать нас, чтобы мы могли защищать американский народ.

Впервые в истории астронавты НАСА отправились на МКС с американской земли американском космическом аппарате, который был построен и эксплуатируется на коммерческой основе.

Госсекретарь Помпео объявил о введении санкций против главы МВД Ирана Абдолрезы Рахмани-Фазли. Официальные лица США уверены в том, что именно он дал полиции “карт-бланш” на разгон мирных демонстрантов и прохожих.

Народ Сербии выбрал евроинтеграцию и это приносит положительные результаты.

ОБСЕ в Сербии сообщает, что усилия правительства по обеспечению экономической стабильности, развитию благого управления и работе по вступлению в ЕС привели к росту ВВП и снижению безработицы.

В то время, как Москва пытается скрывать свою роль в конфликте, претендуя на статус стороннего наблюдателя, её марионеточные силы на востоке Украины продолжают воевать и ограничивают передвижение персонала ОБСЕ.

Два B-1B Lancer с авиабазы Эллсворт провели дальний стратегический перелёт над Европой и Черноморским регионом в рамках миссии Бомбардировочной целевой группы.

Это первый раз, когда миссия включала в себя интеграцию с украинскими Су-27 и МиГ-29.

Уже более 6 лет правительство России разжигает конфликт на востоке Украины, подвергая угрозе жизнь местного мирного населения и разрушая критически важную инфраструктуру, которая обеспечивает миллионы людей электроэнергией и водой.

Конфликт на востоке Украины не является "внутренним". Украинцы боролись за свою свободу на центральной площади Киева зимой 2013-14 годов. Российское правительство инициировало этот конфликт, чтобы вернуть Украину под влияние Кремля.

О прочности отношений между США и ЕС свидетельствует сотрудничество по Украине, Ирану, Сирии, Ираку, Глобальной коалиции по разгрому ИГИЛ и ряд других примеров.

На фоне растущих вызовов в КНДР, Африке и Венесуэле этот вид сотрудничества является жизненно важным.

Коррупционные действия бывшего представителя Амира Зукича подрывают верховенство закона в Боснии и Герцеговине.

По этой причине я публично объявляю, что он лишён права въезда в США.

Мы едины в борьбе против коррупции с нашими партнёрами в Боснии и Герцеговине.

США надеялись, что свободный и процветающий Гонконг станет образцом для авторитарного Китая, но теперь ясно, что Китай моделирует Гонконг по своему подобию.

США осуждают "бордеризацию", проводимую под руководством российских спецслужб.

Мы требуем, чтобы Россия прекратила оккупацию 20% территории Грузии, выполнила обязательства, взятые в 2008 году, вывела свои войска и обеспечила доставку гуманитарной помощи.

Нет территории Южной Осетии. Это оккупированная часть Грузии. Эта территория – территория Грузии.

Прозвучал комментарий о выезде на границу Южной Осетии. Нет никакой границы с Южной Осетией. Это всё грузинская территория.

Призываем прекратить строительство/укрепление конструкций, заграждений, знаков или барьеров, предназначенных для усиления и расширения "бордеризации" административной границы.

Эти действия – попытки Москвы захватить территорию Грузии.

Международное сообщество активизировало усилия в поддержку венесуэльцев, страдающих от жестокости Мадуро, собрав $600+ млн в виде прямых донорских пожертвований.

Каждый день Мадуро у власти – это ещё один день игнорирования нужд венесуэльского народа.

Политика США направлена на обеспечение благоприятных результатов для иранского народа.

Они избирали и будут избирать своих лидеров. Теперь мы надеемся, что они сделают выбор в пользу руководства, которое изменит основы поведения иранского режима.

Соединенные Штаты поддерживают граждан Гонконга в их борьбе против растущего лишения Коммунистической партией Китая обещанной им автономии.

Мы поддерживаем цели сербского народа по укреплению демократии и интеграции в европейские институты.

Однако считаем, что решения правительства Сербии о покупке российского оружия и участии в непрозрачных сделках с Китаем контрпродуктивны.

США сожалеют, что Россия выступает против расширения и поэтому ограничивает доступ Миссии наблюдателей на границе к участку границы, который находится под полным контролем России в нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины.

В третий раз за 2 месяца российские лётчики совершили небезопасный перехват действий ВМС США.

Эти излишние меры являются провокационными, опасными и не соответствуют хорошему лётному мастерству и международным правилам полётов.

Госсекретарь Помпео: Я также ввожу санкции против двух лидеров иранской программы ядерного обогащения – Маджида Агаи и Амджада Сазгара.

Ученым Ирана необходимо сделать выбор: либо продолжать мирную работу за пределами сферы распространения, либо подвергаться риску санкций.

Госсекретарь Помпео: Прекращаю отмену санкций в отношении проектов в Иране, связанных с СВПД. Решение вступит в силу через 60 дней.

Ядерная эскалация Ирана свидетельствует о том, что сотрудничество следует прекратить. Дальнейшие попытки ядерного шантажа лишь усилят давление на режим.

Решение Китая о введении законодательства о национальной безопасности в Гонконге является очередным из серии катастрофических действий, которые фундаментально подрывают автономию и свободы Гонконга.

Госсекретарь Помпео: Я доложил Конгрессу, что Гонконг больше не является автономным от Китая, учитывая фактическое положение дел.

США поддерживают народ Гонконга.

Госсекретарь Помпео присоединится к министрам 82 стран-участниц Коалиции по разгрому ИГИЛ на виртуальной встрече 4 июня.

Правительства, ограничивающие доступ к интернету, лишают своих граждан информации, необходимой им для обеспечения безопасности.

Свобода выражения мнений как онлайн, так и оффлайн крайне важна, особенно во время COVID-19.

США выступают против и не будут мириться с осуществляемыми правительством отключениями интернета и другими формами цензуры во время или после пандемии.

Лидеры Ирана пообещали обеспечить подотчётность, но вместо этого наказывают студентов за протест против того, что режим сбил пассажирский самолет в январе.

Посол по вопросам международной свободы вероисповедания Сэм Браунбэк говорил о влиянии COVID-19 на религиозные меньшинства во всём мире, т.к. они сталкиваются с дискриминацией, оскорбительными высказываниями и обвинением в распространении

В Тибете правительство Китая продолжает отправлять полицию в тибетские дома, чтобы по-прежнему ограничивать тибетцев и тибетский буддизм, даже во время пандемии.

Два года назад госсекретарь Помпео начал кампанию, цель которой – заставить Иран вести себя как нормальное госудаство. США продолжают выполнять это обязательство.

США заняли 1-е место в глобальном индексе интеллектуальной собственности.

В индекс включены 53 страны, на которые приходится более 90% мировой экономики.

https://twitter.com/USApoRusski – цинк

Китай, Россия, Иран, Венесуэла, Куба…И так по кругу. Разве что КНДР из повестки выпала, но это временно.