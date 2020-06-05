 

Кейт Миддлтон шокирована подлым предательством друга

05.06.2020, 5:00, Разное

Речь идет о статье за июнь-июль с заголовком “Катерина Великая”. В нем журналистка Анна Пастернак критикует жену принца Уильяма. Там говорится, что Кейт Миддлтон чувствует себя “уставшей и загнанной в ловушку” из-за свалившихся на нее обязанностей после “Мегзита” и многих других вещах.

Якобы статья содержит ряд неточностей и искажений, а сама Кейт Миддлтон решила подать на издание в суд. По словам источника, близкого к королевской семье, герцогиня Кембриджская была шокирована предательством Деннена, которого считала близким другом.

Ранее сам редактор утверждал, что перед публикацией этот материал лично обсуждался с герцогиней и ее супругом. Кейт Миддлтон и принц Уильям же отрицают, что знали об этом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 9 Янв 2019 в 2:07 PST

Напомним, в статье рассказывается, что герцогиня в сильном стрессе из-за внезапно свалившихся на нее королевских обязанностей. Якобы у нее имеется расстройство пищевого поведения, из-за которого она выглядит “пугающе истощенной”. Более того, в статье критикуются даже дети Кейт Миддлтон и раскрываются подробности ее плохих взаимоотношений с Меган Маркл.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.03 / В Бельгии домашняя кошка заразилась коронавирусом от своего хозяина

18.04 / Нечего разносить заразу: ошарашенных детей Булановой выставили из больницы из-за коронавируса

20.04 / Мария Шукшина поздравила внука Марка от Фрейи Зильбер с днём рождения

30.05 / Мнение: Тест №18. Психоалхимия. Разморозка. Второй поток

17.05 / Станцевавшего голым Тарзана подозревают в алкоголизме

27.04 / Какая такая Конституция?

24.04 / В Москве таксист избил пассажирку из-за проблемного QR-кода

10.04 / От Адольфа до Мира: Полунин и Ильиных рассказали Урганту о сыне и жизни в изоляции

13.04 / В Сети появилось фото Meizu 17 для фанатов Audi

27.05 / Учёные: Препарат от малярии может быть эффективен при раке мозга

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска