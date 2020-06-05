VOAэкспресс 4 июня 2020

05.06.2020, 4:54, Новости дня

Майкл Пэк

Сенат в четверг утвердил Майкла Пэка, выдвинутого президентом Дональдом Трампом на пост главы Агентства по глобальным медиа, федерального агентства, курирующего работу «Голоса Америки» и других международных вещательных организаций.

Она

«Голос Америки» продолжает проект «Она». Героиня сегодняшней истории – жительница Лос-Анджелеса Нора Шортер. В эти дни она каждый день она выходит на улицу, чтобы помочь тем, кто потерял все – владельцам магазинов, разграбленных мародерами во время протестов. Афроамериканка Нора помнит массовые беспорядки 1992 года в родном городе. С погромами, жертвами и как тогда казалось – выводами

Навахо

Как индейцы Навахо борются с коронавирусом? Представитель коренных американцев рассказала "Голосу Америки", почему заболеваемость на душу населения на территории резервации превысила показатели Нью-Йорка

Россия и расовые проблемы в США

Нынешняя волна российской пропаганды, связанная с протестом против расизма, – явление вовсе не новое. Рассказываем, каким образом советская власть реагировала на расовые проблемы в США, как в СССР относились к Мартину Лютеру Кингу, при чем здесь КГБ, и как эту тему эксплуатируют современные российские власти