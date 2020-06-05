Обломки бака российского разгонного блока разлетелись на тысячи километров

05.06.2020, 4:48, Новости дня

Обломки взорвавшегося в космосе бака российского разгонного блока «Фрегат» разлетелись на тысячи километров, следует из данных на специализированном сайте ВВС США space-track.org.

В каталог космических объектов на сайте space-track.org внесены 36 из 65 обломков бака «Фрегата» – с номерами от 45614 до 45622 и от 45626 до 45651, передает РИА «Новости».

Согласно данным американских военных, обломки находятся на орбитах с минимальными высотами от 336 до 672 километров и максимальными – от 2574 до 5101 километра. При этом бак до взрыва находился на орбите с минимальной высотой 422 километра и максимальной – 3606 километров.

Напомним, 10 мая ВВС США заявили о взрыве бака российского разгонного блока «Фрегат» в космосе. Роскосмос подтвердил разрушение баков разгонного блока «Фрегат-СБ» на орбите.

Произошедшее объяснил газете ВЗГЛЯД эксперт в области космоса Иван Моисеев.