Мнение: Письмо: “Он иногда так смотрит”

05.06.2020, 4:25, Разное

Разбирайте самостоятельно этот поток сознания. Я его даже на абзацы не буду делить.

stasy213

Эволюция, здравствуйте!

Пишу письмо в рубрику, в надежде на разбор. Спасибо Вам огромное за Ваш блог и все что Вы делаете!

Я думаю что беладонна, но рапан или в лучшие периоды жизни немного рыба. Свою ОЗ считаю довольно низкой, я из довольно бедной семьи, но несколько раз мне повезло в жизни я получила хорошее образование и уже пару лет нормально зарабатываю. Но… не слишком много. Что касается любовной ОЗ, то наверное вообще все плачевно, плохо и даже сказать ничего хорошего не могу. Просто на данный момент жизни я словно в яме и даже если в прошлом что-то хорошее было, сейчас я понимаю что все запорола и все плохо. Дело в том что я уже больше года буквально сохну по одному парню в работы, пусть будет А. Я не буду описывать весь слив, напишу только самые острые точки. Ну, я у него заблокирована везде, но тут меня кроет обида потому что мне кажется это очень несправедливо, как будто он пытается все выставить так будто я за ним бегала и много писала в сетях, а это не совсем так. Я конечно одно время писала ему много… но это сложно обьяснить, я думала что ему нравится, он ведь отвечал и хорошо общались, а потом бывало что я начинала ему писать от обиды, и вот это качество в себе я вообще не понимаю и мне очень сложно с этим бороться. Например, я заскучаю, и хочется написать ему что-то нежное, но я понимаю всю нелепость ситуации, меня начинает крыть обида и я начинаю ему писать злые сообщения. Раньше он отвечал втрое злее мне, я потом жалела, плакала, и все было очень болезнено. В последнее время вроде бы все намного лучше, я не позволяю себе очень зло писать, да и не хочу, выбираю формулировки намного мягче, и он тоже уже не так жестит, намного спокойнее, но это наверное во многом следствие карантина, сейчас такое время что ничего не понятно и лишних ссор никто не хочет, да и устали оба от этой ситуации наверное. Мы работаем вместе и до карантина я постоянно устраивала не только в переписках эти истерики, я постоянно порывалась бросить работу. Очень себе этим навредила, но мне настолько больно было, я не знаю, я просто не могла иначе. Я вот как увижу его… я потом вообще ни о чем думать не могу, и если ситуация что мы должны будем не увидиться еще дня три или больше – это такая катастрофа для меня… самое ужасное что я начинаю обижаться на него, на то что он заблокировал меня, на то что такой грубый временами, на то что мы не можем дружить хотя бы. Я понимаю что в моем тексте буквально видна корона с дом, наверное. Но мне так больно, и я так устала уже сама от вот этого своего тупизма, что буду описывать все как есть, потому что очень хочу улучшить свою ситуацию, если это возможно, и увидить свои ошибки. Дело в том, что сложно мне было еще оттого что вместе с нами работает одна женщина, его близкая подруга, и она очень умная и хитрая, мне кажется, золушка. Она очень много о нем всегда говорит и словно специально, мне это не давало возможности отвлечься мыслями, она говорила что если это любовь что я должна добиваться любви (на вопрос как добиваться, она так и не ответила), постоянно говорила чтобы я к нему подошла. А я после тех злых наших переписок и разговоров очень боюсь к нему подойти, у меня паника, я двух слов связать не могу. Да и поводы там такие… я же понимаю что он пошлет меня, и что мне потом будет хуже. Но с другой стороны, иногда мне действительно кажется, что он ждет что я подойду к нему, и может и заблокировал меня, чтобы я подходила к нему лично. Он иногда так смотрит на меня… Но мне очень страшно. Он бывает таким… жестким, еще он всегда настолько сильно сверху, может посмеиваться, может при посторонних резко и нагло мне что-то сказать… а я… если раньше я тоже была смелой и могла и ответить ему и вообще никого не боялась и его тоже, то я сейчас чувствую что постепенно я стала такой… как будто растеряла себя, сама не замечая. И в одном из разговоров по телефону, он даже сказал: да ты уже ничего не стоишь. И я даже не выдержала бросила трубку в этот момент. Это было прямо в сердце. Я настолько поражаюсь его порой жестокости, что мне даже кажется что это не может быть всерьез, что он бьет по моей самооценке… ну, я даже не знаю зачем. И в то же время я чувствую прочную связь с ним, в том смысле что мне кажется я не безразлична ему. Он утрирует свою реакцию на меня, и меня это злит, но все-таки что-то в этом есть, в какие-то моменты, неожиданно… он вдруг ведет себя со мной нормально и на контрасте с обычной грубостью это кажется чуть ли не подарком. И я наперед могу спрогнозировать часто его реакцию. Хотя нет, не совсем. Я могу скорее спрогнозировать негативную реакцию, а вот если бы я знала как вызвать у него что-то хорошее, я бы это сделала. Что-то хорошее происходило только когда мне удавалось успокоить своих драконов, но это сложно, потому что я чувствую себя потерянной. Я даже не могу понять что я должна делать. У меня никак не получается его разлюбить. Но мне часто почему-то кажется что это и не нужно, по крайней мере у меня сложилось такое впечатление от общения с его подругой. Но как быть с своей собственной обидой внутри я не знаю, она то пропадает и тогда я испытываю только нежные чувства к нему, какое-то вдохновение, а иногда, как правило когда я начинаю ревновать его… я сама себя не могу понять, откуда во мне столько злости к нему. А ревность для меня очень острая тема, потому что с нами вместе работает одна очень красивая и умная девушка, в которую вроде как он был раньше влюблен. И вот тут мне даже писать больно, потому что я не могу понять существует этот треугольник или его нет, он мне мерещится. Но главное что меня ранит, это то что к этой девушке он всегда хорошо относится, а ко мне – нет, демонстративно плохо. То есть он отдает преимущество ей, как я это вижу. А она… тут вообще ничего не понятно, вроде как они поговорили и она ему обьяснила что ничего между ними быть не может. Но меня то беспокоит есть ли у него к ней чувства или нет. Я вижу что они следят за страничками друг друга в интернете до сих пор, и какую-то игру чувствую, и меня это убивает. Мы сейчас работаем редко, бесплатно, на энтузиазме. Я бы за возможность просто видеть его, приходила бы каждый день, с удовольствием, причем мне ни слова с ним переговорить не нужно, просто увидеть и все. И я спокойна. Но так не разрешается чтобы каждый день. Поэтому ситуация совсем нестабильная, я переживаю что даже когда кончится карантин меня могут не позвать больше и я лишусь этой работы. В принципе, это упростит мне жизнь. Но я все-таки этого наверное бы не хотела. И если честно я боюсь этого. Я понимаю что я сейчас в очень плохом состоянии, я голодна, прямо чувствую это, к тому же я живу одна, друзья все далеко, и часики уже тикают (скоро 30, а у меня даже подобия нормальных отношений еще не получились). А внутренний голос двоится, иногда он говорит: уходи оттуда, ищи новую работу и все будет у тебя хорошо (может это корона?). Но на практике у меня духу не хватает. Я все на что-то надеюсь сама не знаю на что. Иногда мне кажется что я держусь за него как за спасительную ниточку чтобы не видеть реальности где я совсем одна и как он сам мне сказал, никому здесь не нужна. Я не знаю. Я не могу понять правда это или нет… но мне кажется не может быть правдой(на работе говорили что нужна, даже просили не уходить, но это было раньше а теперь все непонятно). В другой раз мне внутренний голос говорит, надо делать так чтобы его не злить, учиться нормально общаться с людьми, сдерживать ревность и может быть, в итоге что-то хорошее у нас и получится. Насчет его ОЗ мне сложно сказать, но наверное она сильно выше моей, и особенно любовная, он кажется что вообще всем нравится. Но меня вводит в растерянность то, как жестко он иногда говорит о том насколько я ему не подхожу (чаще всего тогда когда я его не спрашивала и конечно не хотела бы это слышать), иногда создается ощущение что он копирует мои сомнения и утрирует их.. я не раз говорила его подруге что вижу что я его недостойна. Но одно дело самой писать, а другое дело – слышать это от него и еще и в такой форме. Больше всего я переживаю сохранились ли у него чувства к той девушке, почему-то этот вопрос беспокоит меня больше всего. Потому что если чувства сохранились у меня нет даже шанса. Она действительно очень умна и красива, и ОЗ у нее в разы выше моей. Хотя я понимаю что учитывая весь мой слив не об этом мне надо думать. Помогите пожалуйста, Эволюция, я очень хочу снять корону и увидеть все как есть. Самое главное, я бы очень хотела что-то изменить в лучшую сторону, вылезти из ямы и ощутить себя нормальным человеком. Но при этом… не накосячить.

Спасибо Вам еще раз за возможность написать в рубрику. И простите меня пожалуйста за глупость.