Появились сведения о намерении Абэ пропустить парад Победы в Москве

05.06.2020, 4:08, Новости дня

Премьер-министр Японии Синздо Абэ не поедет с визитом в Россию для участия в параде Победы, который должен состояться 24 июня, сообщило японское общенациональное издание Asahi Shimbun.

«Премьер-министр не поедет с визитом в Россию для участия в церемонии. Обсуждение этого вопроса сойдет на нет без привлечения лишнего внимания», – приводит ТАСС слова высокопоставленного чиновника в правительстве Японии.

Напомним, 16 апреля президент РФ Владимир Путин на совещании Совбеза поручил силовым ведомствам изменить график проведения парада Победы и отложить все мероприятия из-за высоких рисков, связанных с коронавирусом.

Позднее назывались три возможных даты проведения парада: 24 июня, в день Парада Победы 1945 года, 3 сентября – официально признанный в РФ день окончания Второй мировой войны, и 7 ноября, в день легендарного парада 1941 года.

При этом японские СМИ сообщали, что Абэ не сможет принять участие в торжествах по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне, если они состоятся в День окончания Второй мировой войны, 3 сентября.

В конце мая президент РФ Владимир Путин объявил, что парад Победы пройдет 24 июня, в день проведения легендарного исторического парада победителей в 1945 году.

Ранее приглашения на парад Победы приняли президент Абхазии Аслан Бжания, президент Молдавии Игорь Додон, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Палестины Махмуд Аббас, президент Сербии Александр Вучич, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Южной Осетии Анатолий Бибилов. Также на парад Победы пригласили парадные расчеты 19 иностранных государств.