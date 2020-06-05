Euronews – ради подъёма экономики Евросоюзу придётся повышать налоги для всех

05.06.2020, 4:05, Новости дня

Чтобы собрать €750 миллиардов евро, которые планируется потратить на восстановление экономики после пандемии, Евросоюзу придётся поднимать налоги. По оценкам экспертов, ставки налогообложения в ближайшие несколько лет повысятся в самых разных сферах — от подоходных и корпоративных налогов до цифровых и «зелёных». Однако вряд ли это обрадует всех деловых партнёров за рубежом и внутри ЕС, отмечает Euronews.

На восстановление экономики Евросоюза после пандемии Брюссель предложил потратить 750 миллиардов евро. Но как собрать такую астрономическую сумму?

Самый обычный способ — поднять подоходные налоги. По оценкам Еврокомиссии, от этого можно выручить дополнительно около 30 миллиардов евро в год. А деловые круги она хочет обложить корпоративными налогами.

Сейчас это делают в странах-членах на льготных для бизнеса условиях. С американских технических гигантов может быть взыскан цифровой налог.

СВЕН ГИГОЛД, евродепутат из ФРГ: Большое преимущество цифрового налога в том, что он может быть введён в одностороннем порядке странами ЕС, которые не хотят причинить вред себе. Подоходный налог взимается на месте потребления, а кооперативный — пока только на месте производства. Введение цифрового налога стало бы хорошим предвестником более широкой реформы корпоративного налога.

Чтобы заодно сохранять окружающую среду, могут быть обложены «зелёным» налогом европейские компании, слишком загрязняющие атмосферу, товары из третьих стран, недостаточно сокращающих выбросы углекислого газа (это иначе называется «углеродной корректировкой»), а также производители пластиковой упаковки, не подлежащей утилизации.

Однако сотрудник Центра исследований европейской политики считает рискованным наказывать международных партнёров.

ХОРХЕ НУНЬЕС ФЕРРЕР, эксперт Центра исследований европейской политики: Единственная проблема «углеродной корректировки» в том, что ЕС не может навязать её другим, если только он не хочет с ними торговой войны. Это означает, что требовать снижения выбросов нужно осторожно и постепенно. Торговые партнёры должны это понимать и принимать, они ведь не хотят быть похожими на Трампа! Как бы то ни было, на такую меру потребуется время.

Ещё один способ получить больше ресурсов — отменить скидки, которые предоставлены некоторым из стран с наибольшим взносом в бюджет Евросоюза за то, что они сами оплачивают многие свои крупные нужды. Но во времена рецессии они вряд ли откажутся от такой привилегии, зато будут искать новые источники дохода.

ХОРХЕ НУНЬЕС ФЕРРЕР: Интересно, что Германия приняла решение в пользу новых ресурсов вместе с Францией. Эти экономные страны будут сопротивляться отмене своих скидок, но не захотят терять контроль над общим бюджетом. И хотя взносы каждой должны быть согласованы единогласно, боюсь, что это будет иметь долгосрочное воздействие.

Брюссель предпожил вводить любые новые налоги не раньше, чем с 2024 года, когда наступит время возвращать долг за подъём экономики.

Дата выхода в эфир 04 июня 2020 года.