 

По грибы за миллионом — CGTN рассказал, как тихая охота помогла разбогатеть жительнице Китая

05.06.2020, 4:05, Новости дня

Благодаря соцсетям, жительница китайской деревни на границе с Тибетом поняла, что грибы, которые она собирает каждый день, — настоящая золотая жила, передаёт CGTN. Несмотря на неодобрение окружающих, девушка вложила все свои силы в ведение блога и продвижение своих услуг и вскоре стала настоящим миллионером.

Что помешало вам стать миллионером? Вы когда-нибудь задумывались над этим вопросом? Может, вы слишком молоды? У вас нет диплома о высшем образовании? Выбрали не ту профессию? Забудьте об этом. 

 

Меня зовут Эбби. Я знаю, что, возможно, это прозвучит безумно, но вообще-то стать миллионером не так уж и сложно. 

 

Вот этой девушке всего 22 года. Она окончила только начальную школу и никогда не видела, как люди живут за пределами её деревни. Она выросла в горах, собирала грибы, работала туристическим гидом, официанткой, продавщицей, потому что по счетам нужно было как-то платить. Но всё изменилось в тот момент, когда она опубликовала одно видео из поездки, где она собирает грибы. 

 

Пост набрал 500 тысяч просмотров. Пользователи наводнили комментарии своими грибными запросами. И девушка поняла, что грибы, которые она собирает каждый день — к примеру, мацутакэ, — в продаже в Шанхае, Токио или Нью-Йорке могут стоит до тысячи долларов за килограмм. Или вот ещё кордицепсы, которые стоят по 100 тысяч долларов за килограмм. Но до этого девушка об этом и понятия не имела — местные жители продавали грибы посредникам по очень низким ценам. 

 

Она увидела свой шанс и посвятила всё своё время видеоблогам. Никто не понимал, чем она занимается, над ней смеялись, потому что у неё нет нормальной работы, и говорили, что она выпрашивает деньги в интернете. Но девушка прославилась как «красавица Мацутакэ», стала самой знаменитой собирательницей грибов в округе, и в прошлом году в течение четырёхмесячного грибного сезона заработала три миллиона.

 

Видите, стать миллионером действительно не так-то уж и сложно. Чуете возможность — хватайтесь за неё. Меня зовут Эбби, подписывайтесь, если хотите узнать больше историй о том, как люди вокруг становятся миллионерами.

 

Дата публикации 02 июня 2020 года.



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