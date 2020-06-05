 

Президент Татарстана приехал к “КАМАЗу” за рулем нового электробуса

05.06.2020, 3:57, Новости дня

Глава Республики Татарстан протестировал новый низкопольный электробус "КАМАЗ-6282". Рустам Минниханов приехал за рулем машины к цехам компании в рамках рабочего визита в Набережные Челны, сообщает ГТРК "Татарстан" со ссылкой на пресс-службу президента.

На борту электрического автобуса — двухзонный климат-контроль, современные телематические и медиасистемы, а также Wi-Fi. Салон оснащен медиаэкранами, на которых показан маршрут, и USB-слотами для зарядки устройств.

Вместимость транспортного средства составляет 85 пассажиров. Отметим, что модель адаптирована для маломобильных граждан, так как в ней предусмотрен низкий уровень пола.

Запас энергии электробус пополняет при помощи ультрабыстрых зарядных станций. Полная зарядка занимает всего около 15 минут.

 

Текст:

ГТРК "Татарстан"



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