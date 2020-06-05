Мнение: О снятии нелепых ограничений

05.06.2020, 3:50, Разное

Всё-таки мотивирующий пинок – великая вещь! Долгих три месяца Москва не могла победить #коронавирус, несмотря на садизм мэра и героизм врачей. Именно этим объяснялось продление самоизоляций и ужесточение правил поведения под видом смягчения ограничений.

Но теперь, конечно же, всё радикально изменилось. Как по мановению волшебной палочки.

Впрочем, в некотором смысле так и есть. Просто палочка эта – в руках у… нынешнего российского президента Владимира Путина. Стоило тому назначить парад и нереферендум, как внезапно выяснилось, что ситуация с эпидемией радикально улучшилась. Настолько, что победить её можно будет всего за три недели.

Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 24» сообщил, что «максимум ограничений в столице можно будет снять до начала июля». Уже в ближайший понедельник, 8 июня, по его словам, можно будет говорить о графике снятия карантинных мер. Более того, Сергей Собянин предположил, что «ничего плохого после выхода из жёсткого режима, скорее всего, не случится».

Это даже интересно: когда заражений CoVID-19 было по сотне в день, Москве требовался практически тотальный #карантин, стыдливо именуемый самоизоляцией. За три месяца не появилось ни вакцины, ни лекарств, ни даже коллективного иммунитета. Число заражений выше мартовского минимум на порядок. Но – ограничения можно снимать почти все, кроме фитнеса.

Вот что делает желание угодить начальству. Не омрачать тому ни парад, ни голосование по Конституции. Под это дело можно и переобуться.

В общем, это уже вопрос личной безопасности: вы пойдёте голосовать 1 июля?