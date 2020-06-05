 

Минимальные налоговые выплаты создадут равные условия для всех аграриев – СМИ

05.06.2020, 3:48, Новости дня

Минимальные налоговые выплаты с каждого гектара земли сельхозназначения, которые предусмотрены законопроектом №3131, создадут равные условия для всех аграриев, пишет Gazeta.ua в статье “Конец теневым схемам в АПК: что означает введение минимального налога для аграриев”. 

Согласно проекту закона, размер выплаты будет составлять 5% от нормативной стоимости земли – около 1400–1500 грн с гектара. По мнению авторов, это даст возможность “обеспечить равнонапряженное налогообложение доходов, получаемых от такой земли всеми ее собственниками и пользователями”.

“Важно понимать, что это не введение дополнительного налога, а установление минимальной планки налога. Если фермер работает “вбелую” и должным образом платит налоги, то его налоговая нагрузка уже находится на уровне как минимум 1400 грн/га”, –  сказано в публикации.

Авторы статьи отмечают, что для легально работающих компаний введение минимального налога ничего не изменит, а нелегальные фермеры должны будут решить: платить этот минимальный налог и легализировать свою деятельность или заключать договоры аренды и устраивать официально на работу сотрудников и просто платить налоги, так как платежи в этих двух случаях будут одинаковыми.

“В итоге условия для всех игроков на рынке выровняются, бюджеты получат дополнительные средства, а работники сельхозпредприятий получат официальное трудоустройство и возможность в дальнейшем беспроблемно получить пенсию”, – делает вывод Gazeta.ua.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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