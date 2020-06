США и Иран обменялись заключенными

05.06.2020, 3:48, Новости дня

Профессор из Ирана Сирус Асгари, который был арестован в США в 2019 году по обвинению в хищении коммерческой тайны, 3 июня вернулся на родину, об этом сообщило агентство IRNA.

Американский суд оправдал ученого, однако он был снова взят под стражу, теперь – из-за нарушения иммиграционных норм, напоминает агентство.

СМИ сообщали, что выдача Асгари затягивалась из-за того, что он заразился коронавирусом и находился под медицинским наблюдением.

В обмен Иран согласился освободить из тюрьмы ветерана военно-морских сил США Майкла Уайта, который находился под стражей с 2018 года по обвинению в оскорблении иранских властей.

4 июня президент США Дональд Трамп написал в Twitter: “Рад сообщить, что ветеран флота Майкл Уайт, который в течение 683 дней был в тюрьме в Иране, находится на швейцарском самолете, который только что покинул воздушное пространство Ирана. Мы ожидаем, что он скоро будет дома со своей семьей в Америке”.

Глава Белого дома поблагодарил Швейцарию за посредничество.

….I will never stop working to secure the release of all Americans held hostage overseas! Thank you Switzerland for your great assistance.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 4, 2020

The Washington Post написала, что у Уайта также обнаружили COVID-19. Кроме того, он болен раком.

Штаты не имеют с Ираном дипломатических или консульских отношений. США ввели против Ирана ряд санкций из-за нарушения Тегераном условий ядерной сделки. Вашингтон также обвиняет Иран в финансировании международного терроризма.