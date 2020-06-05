Мнение: Про задержание Платошкина

05.06.2020, 3:45, Разное

В Москве сотрудниками СК РФ задержан лидер движения "За новый социализм" бывший дипломат, политолог и публицист Николай Платошкин.

У него дома проведен обыск, а на него заведено уголовное за призывы к беспорядкам и распространение фейковой информации.

У нас как раз сегодня в Телеге писали, что местные власти Севастополя отказали ему в проведении митинга 6 июня из-за запрета на массовые собрания.

Политолога, лидера движения «За новый социализм» Николая Платошкина заподозрили в подстрекательстве к массовым беспорядкам и распространении фейковой информации. Уголовное дело по двум стиатьям возбудил Следственный комитет РФ.

«Проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенных преступлений», — цитирует ведомство News.ru. Подчеркивается, что распространенная политологом заведомо ложна информация нанесла вред гражданам. В целом, по двум статьям Платошкину может грозить до 13 лет лишения свободы.

По данным СМИ, 4 июня с youtube-канала Платошкина был удален ролик. Отмечается, что на видео политолог критиковал поправки в Конституцию. Также в ролике он призывал зрителей к выходу на митинги за отставку правительства и президента.

Николай Платошкин является заведующим кафедрой международных отношений и дипломатии МГУ. Ранее он был сотрудником МИД и баллотировался в депутаты Госдумы Хабаровского края от КПРФ. Кроме того, политолог неоднократно был гостем программы «60 минут» на телеканале «Россия 1»

https://ura.news/news/1052435059?utm_source=social&utm_medium=twitter&utm_campaign=uranews&utm_content=ki – цинк

За деятельностью Платошкина особо не слежу, читал только одну его книгу про Никарагуа (достаточно неплохая),

На прошлых выборах он от КПРФ шел, сейчас вроде как свободное плавание отправился, хотя КПРФ периодически поддерживает Платошкина.

По этому поводу в ленте забавная палитра мнений от – власти закрывают опасного правдоруба (Платошкин призывает к роспуску Госдумы, созданию новой мощной левой партии с большинством в Госдуме, отставке Путина и изменению стратегии борьбы с коронавирусом, ну и само собой внедрение социалистических методов хозяйствования) до – власти накачивают рейтинг Платошкина (как накачивают клоунскими арестами Навального), чтобы затащить людей к урнам (иначе будет низкая явка на референдум за поправки, а там могут быть проблемы и с явкой и с поддержкой поправок) и оторвать голоса у КПРФ (утверждая, что Платошкин якобы проект Администрации Президента и лично Громова, который курирует медийную повестку внутри страны и поэтому Платошкин выступает на федеральных каналах, в том числе у Соловьева). Ультраохранители утверждают, что это наймит западных сил, который был знаком с Горбачевым и Козыревым и вообще хуже Навального. Сторонники Навально утверждают, что на самом деле Платошкин это пропагандист Кремля, который хочет потеснить видного миноритарного акционера.

Если не рассматривать конспирологических сценариев, то возможно, Платошкин заступил за какие-то красные флажки связанные с референдумом, над которым сейчас корпит АПшка. Сбивание явки и посредственные результаты при голосовании могут затронуть высоких лиц в высоких кабинетах, которые ответственны за организацию. С другой стороны, если Платошкина отпустят, а дело будет тянуться в вялотекущем режиме, то конечно будут неизбежны разговоры в стиле "вот видите, все это фикция и пиар". Нельзя также исключать, что это своеобразное эхо владикавказской истории, когда заводились дела на тех, кто призывал выходить на антикоронавирусный митинг, так как Платошкин также критиковал коронавирусные меры властей и призывал на митинги в условиях действующих ограничений на массовое скопление людей.

Видимо нужно смотреть тот ролик, который был удален, чтобы понять, за что же там ему 2 статьи вменяют (если где-то есть, киньте ссылку глянуть, что там такого было).