 

“Снова беременна?”: Седокова оставила странное послание

05.06.2020, 3:42, Разное

Еще совсем недавно фанаты Анны Седоковой и Яниса Тимму били тревогу: певица и баскетболист практически одновременно перестали выкладывать совместные фотографии в соцсети. Обычно это означает – расставание.

Особенно странным показалось затишье в паблике бывшей солистки “Виа Гры”. Обычно девушка спешит продемонстрировать в соцсетях свой каждый роман, без конца публикуя цветы, признания в любви и довольно откровенные снимки. Но что-то пошло не так: в Аниных постах Яниса в заменили селфи, порой довольно откровенного характера. Последнее фото целующейся пары было опубликовано Седоковой 12 мая, поэтому поклонники забили тревогу и начали интересоваться личной жизнью Анны в комментариях, которые, впрочем, певица проигнорировала.

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Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) 12 Май 2020 в 1:03 PDT

Но сегодня Анна успокоила фанатов, опубликовав фото, на
котором она помадой на окне написала слово “Люблю”. Свой пост певица дополнила стихами.

“Судя по надписи Седакова скоро снова будет беременна😁😁👍👍💐”, “Свадьбе быть ?))) ❤️❤️❤️”, “Вот это любовь! 😜”, “Как это мило❤️❤️”, ”
🔥🔥🔥🔥Ого новая песня или альбом”, – посыпались комментарии подписчиков.

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Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) 4 Июн 2020 в 4:48 PDT

Не остался в стороне и возлюбленный певицы, который оставил под постом множество сердечек.



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