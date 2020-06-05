Сати Казанова победила страшную болезнь

05.06.2020, 3:42, Разное

Артистка много лет страдала псориазом – аутоиммунным заболеванием. Выглядит ее проявление довольно пугающе – пятнами на коже. В своем инстаграм-аккаунте звезда рассказала, что поражения кожи у нее сократились на 80%. Это произошло после визита к родителям.

Сати Казанова сообщила, что пожаловалась маме на ситуацию, которая, как ей в тот момент казалось, объективно вызывала гнев. Родительница знаменитости спросила, что случилось, и артистка разрыдалась, рассказывая о ситуации.

По словам звезды, она сбросила “все доспехи и маски” и попросила маму просто обнять и пожалеть ее,как маленькую девочку. В этот момент с Сати Казановой произошло нечто очень важное. Она обрела “нужную часть себя”.

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Публикация от Sati Kazanova (@satikazanova) 27 Май 2020 в 4:56 PDT

Самым удивительным было то, что на следующий день она обнаружила, что хронический псориаз, который тогда был на стадии обострения, на 80% сошел. Это событие очень вдохновило певицу.