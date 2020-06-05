CDC: участникам протестов желательно пройти тесты на коронавирус

05.06.2020, 3:39, Новости дня

Один из руководителей органов общественного здравоохранения США предупредил в четверг о том, что в результате массовых протестов по всей стране могут участиться случаи заражения коронавирусом, и сказал, что участники протестов должны «хорошо подумать» о проверке на наличие вируса.

Массовые протесты, в том числе, произошли в Миннеаполисе и округе Колумбия, где ранее отмечалась вспышка вируса. Роберт Редфилд, директор Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), выступая на заседании комитета Конгресса, сказал: «Те люди, которые участвовали в этих мирных акциях протеста или протестовали, особенно если они находятся в городах, где вспышки не контролировались… мы действительно хотим, чтобы эти люди хорошо подумали о медицинском осмотре и тестировании.

«Я думаю, что, к сожалению, существует вероятность того, что это послужит распространению вируса», – сказал Редфилд.

Другие эксперты в области общественного здравоохранения и представители правительства также предупреждают, что уличные протесты могут вызвать всплеск новых случаев заболевания коронавирусом.

Опасения по поводу второй волны вируса, которая может обрушиться на страну осенью, усилили опасения по поводу возможного давления на национальную систему здравоохранения.

CDC запросил разрешение на экстренное использование теста для выявления и дифференциации гриппа от COVID-19, сказал Редфилд, выступая на заседании подкомитета по вопросам труда, здравоохранения и социальных служб, образования и смежных агентств в Палате представителей.

По словам Редфилда, CDC работает с производителями лекарств, чтобы максимизировать доступность противогриппозных вакцин, и с поставщиками медицинских услуг «для разработки планов действий в чрезвычайных ситуациях, чтобы люди могли быть вакцинированы в безопасной обстановке».