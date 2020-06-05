Игра на повышение

05.06.2020, 3:35, Разное

Что случилось в Норильске и при чем здесь «Норникель».

«А чего делать-то? Вы же губернатор!» — спросил Владимир Путин у главы Красноярского края Александра Усса. И потом, обращаясь к бизнесу, к директору Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК — «дочка» «Норникеля») Сергею Липину: «Почему органы власти узнали об этом только через два дня? Мы чего, будем узнавать о чрезвычайных ситуациях из социальных сетей, что ли? У вас там все в порядке со здоровьем?» Ну да, так заведено: Север — крайний.

На совещании, посвященном утечке 21 тысячи кубометров дизеля на Таймыре, президент устроил разнос за задержку с реагированием на аварию и потребовал от правоохранительных органов разобраться, почему информацию о норильском ЧП от 29 мая скрывали до 31-го числа.

Но требовать, похоже, надо другого — выяснения, почему и с какой целью дезинформировали президента.

Потому что никакого сокрытия информации не было. На дворе не 30-е годы прошлого века, РФ в цифровизации один из лидеров планеты, и «все ходы записаны», следы оставлены.

Это называется в народе емким термином «подстава». Кого в большей степени? Президента, Усса, Зиничева? Потанина, чье имя в обнародованном видео вовсе не упоминалось, — равно как и его корпорация «Норильский никель»?

Что в принципе могли скрывать Норильск и Красноярск?

Норильск и полуостров Таймыр, где он возведен, — это типичная Россия. Больше половины РФ, 65%, находится в зоне вечной мерзлоты. За неделю до норильского ЧП, 22 мая, Washington Post публикует статью: ученые высказываются об аномальном потеплении в Сибири.

Отдельно они останавливаются на Таймыре: в Вашингтоне на предшествующей публикации неделе температура держалась на уровне 15,5 градуса по Цельсию, а максимально поднималась до 22,7. На азиатском севере, в т.ч. в регионах намного северней полярного круга, температура поднималась до 26,6, в Хатанге (Таймыр) 22 мая — 25,5.

Потепление уже нанесло существенный ущерб арктическим экосистемам, говорят западные ученые: леса горят, снежный покров резко сокращается, толщина льдов в Карском море рекордно низка, и он начал таять на месяц раньше обычного.

Отклонения от нормы наблюдают по всему сибирскому побережью Арктики, РФ пережила рекордно теплую зиму.

В апреле 2019-го эксперты (Nature) оценили потери мировой экономики из-за таяния вечной мерзлоты в Арктике в 24,8 трлн долларов и до 66,9 трлн. В сентябре 2019-го аналитик Джулиан Ли (Bloomberg) утверждал: фундаменты в регионах вечной мерзлоты РФ уже не могут выдерживать такую же нагрузку, как в 1980-е годы, их несущая способность снизилась с 1980-го по 2010-й более чем на 20%.

И разлив топлива на ТЭЦ в Норильске произошел именно из-за проседания свай фундамента — об этом говорят все, в т.ч. глава МЧС Евгений Зиничев.

Глава МЧС РФ Зиничев и губернатор Красноярского края Усс прибыли в Норильск, где произошел разлив ГСМ. Фото: МЧС РФ / ТАСС

Россия тем временем продолжает смеяться над сказками о глобальном потеплении и дурой Гретой Тунберг. Прошлогодние пожары, наводнения, ураганы в Сибири случились из-за китайцев и недоумков губернаторов.

Путин отозвался о Грете как девочке доброй и искренней, но плохо информированной. Похоже, в некоторых вопросах она информирована лучше. Мерзлота — не вечная. Вечна только мерзота.

Хорошо, не будем ссылаться на Запад. Вот данные родного ведомства — Росгидромета: «среднегодовая температура на территории РФ растет более чем в 2,5 раза быстрее глобальной, со скоростью 0,45 °С за 10 лет, и особенно быстро в полярной области, где скорость роста достигает 0.8 °С за 10 лет (Таймыр)».

С 1980 года число природных катастроф выросло чуть не вчетверо. Что происходит с городами и индустриальными объектами, выстроенными на вечной мерзлоте, когда она тает, хорошо известно — сваи плывут, проседают. Вот вам несколько терминов — запоминайте, в ближайшее время они станут очень актуальными: термокарст (это провал рельефа), солифлюкция (стекание грунта), пучение, наледи, курумы (скопления каменных глыб).

В октябре прошлого года замглавы Минвостокразвития Александр Крутиков назвал изучение вечной мерзлоты одним из приоритетов государства и одной из «наиболее несправедливо забытых задач». Ежегодные потери РФ в связи с таянием вечной мерзлоты составляют от 50 млрд до 150, и сумма будет расти: оттаивание почвы угрожает множеству сооружений, масштаб очень серьезный — трубы лопаются, сваи рушатся.

Какой выход? Уйти из Арктики и из Сибири РФ не может — это будет означать ее конец. Вероятно, «Норникель» — одна из самых богатых компаний РФ — может позволить себе следить более пристально за состоянием баков с дизелем. Хотя бы так, как за пиарфоном вокруг себя.

В совещании, показанном России, удивляет многое: изначально в Норильске первое лицо, отвечающее за все, — директор комбината. Глава местной власти, как бы он ни назывался – первый секретарь горкома, председатель горисполкома, мэр, — лишь замдиректора комбината по бытовым вопросам. А губернатор фактически — дорогой гость. Но вот картинка с совещания, и топ-менеджмент «Норникеля», оказывается, в стороне. Понятно, что даже он не может противостоять глобальному потеплению, поплывшим сваям. И?

Впрочем, претензии президента вполне конкретны. Об их обоснованности судите сами. Вот оперативная информация Красноярского ГУ МЧС 29 мая (12.55): «В 12.45 (мест.) 29.05.2020 в Норильске, в районе Надеждинского металлургического завода, на территории ТЭЦ-3 произошла разгерметизация резервуара с дизельным топливом, легковой автомобиль заехал в разлив, в результате чего произошло возгорание топлива. В 14.43 (мест.) возгорание ликвидировано».

Ликвидация последствий разлива топлива на ТЭЦ-3. Фото: Андрей Мармышев / ТАСС

В Минэнерго РФ информация об утечке и пожаре была 29 мая в 13.20 (московского времени, разница 4 часа) — то есть через 4 часа 35 минут с начала возгорания.

Информация не скрывалась, она передавалась согласно списку реагирования в таких ситуациях. Вечером от краевого ГУ МЧС шла рассылка с дополнениями, в т.ч. о загрязнении дизелем территории и начатых НТЭК мероприятиях по очистке. В этом легко убедиться, зайдя на сайты ведомств, местных информагентств. Поздно вечером 29 мая НТЭК ввела режим ЧС и довела это до сведения городских властей.

30 мая красноярский следком сообщил: «29 мая 2020 года в дневное время в следственные органы поступило сообщение о том, что на территории ТЭЦ-3 АО «НТЭК» произошла разгерметизация одного из резервуаров и разлив ГСМ на проезжую часть технологической дороги с последующим возгоранием проезжавшего автомобиля. Разлилось около 20 тысяч тонн нефтепродуктов». Идут допросы, запросы, осмотры, экспертизы и т.д. 2 июня СК сообщил, что в рамках расследования уголовного дела о «порче земли» на ТЭЦ-3 проведена выемка служебной документации

После совещания с участием Путина уголовные дела посыпались как из рога изобилия. Все как всегда.

Итак, вся информация — о долгосрочных трендах в Сибири, о сиюминутном положении дел — доступна всем, в т.ч. губернаторам, министрам, президенту. Зачем тогда этот разнос?

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