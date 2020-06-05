Компания-оператор «Северного потока – 2» отреагировала на проект новых санкций США

05.06.2020, 3:30, Новости дня

Официальный представитель компании Nord Stream 2 AG Йенс Мюллер прокомментировал информацию о внесении законопроекта о новых санкциях против газопровода «Северный поток – 2» в Сенат США.

Мюллер сообщил, что компании-оператору проекта известно о внесении законопроекта по новым санкциям против «Северного потока – 2» в Сенат США, передает РИА «Новости».

По его словам, Nord Stream 2 AG уже анализирует возможные последствия для строительства газопровода в случае принятия ограничений американскими законодателями.

«Западноевропейские энергетические компании из Австрии, Германии, Франции и Нидерландов инвестировали в проект почти по 1 млрд евро каждая. В завершении проекта всецело заинтересованы еще более 1 тыс. компаний из 25 стран», – сказал Мюллер.

Он отметил, что подобные меры со стороны Вашингтона демонстрируют пренебрежение интересами потребителей в Евросоюзе, которым придется платить за газ на миллиарды больше, если газопровод не будет построен.

Накануне законопроект о новых санкциях против «Северного потока – 2» внесли в Сенат США. В Nord Stream 2 AG заявляли, что любая угроза санкциями в отношении газопровода «Северный поток – 2» является незаконной дискриминацией европейских компаний.