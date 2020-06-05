Обнаружена новая вероятная причина нейродегенерации мозга

05.06.2020, 2:54, Новости дня

Во время нового исследования американские ученые обнаружили, что нейродегенерация способна развиваться по причине нетипичного поведения клеток мозга, которые оказывают нейронам поддержку.

Ученые использовали технологию перепрограммирования стволовых клеток, а также вырастили из них функциональные астроциты, чтобы подробно изучить все этапы нейродегенерации. Во время эксперимента ученые создали искусственную среду мозга при нейродегенеративных заболеваниях и поместили туда астроциты, созданные из стволовых клеток. После воздействия воспаления нейроны начали погибать.

Результаты эксперимента являются новым подтверждением неизвестной природы нейродегенерации, которая пока остается загадкой для ученых и не подлежит лечению.