 

Обнаружена новая вероятная причина нейродегенерации мозга

05.06.2020, 2:54, Новости дня

Во время нового исследования американские ученые обнаружили, что нейродегенерация способна развиваться по причине нетипичного поведения клеток мозга, которые оказывают нейронам поддержку.

Ученые использовали технологию перепрограммирования стволовых клеток, а также вырастили из них функциональные астроциты, чтобы подробно изучить все этапы нейродегенерации. Во время эксперимента ученые создали искусственную среду мозга при нейродегенеративных заболеваниях и поместили туда астроциты, созданные из стволовых клеток. После воздействия воспаления нейроны начали погибать.

Результаты эксперимента являются новым подтверждением неизвестной природы нейродегенерации, которая пока остается загадкой для ученых и не подлежит лечению.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.03 / Видео: Коронавирус косит мировых лидеров

30.04 / NTD – европейские врачи опасаются, что необычный воспалительный синдром у детей тоже связан с COVID-19

05.05 / Бездомный добился от полиции розыска украденного iPhone за 80 тысяч

23.05 / Эксперт: На севере РФ Архангельск исторически был экономическим и культурным центром

01.06 / Россия нарастила поставки нефти в Белоруссию

03.05 / Российская армия получит более 30 новых РСЗО семейства «Торнадо

29.05 / Мишустин призвал осторожно смягчать связанные с коронавирусом ограничения

09.05 / В десятках городов США поздравили ветеранов Великой Отечественной

18.05 / Демократы расследуют увольнение Трампом генерального инспектора Госдепартамента

05.05 / Комитет Рады инициирует увеличение финансирования сферы здравоохранения Украины вдвое – Радуцкий

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска