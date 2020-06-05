Эксперты рассказали, чем полезен и вреден аспирин

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05.06.2020, 2:54, Новости дня

Во время нового исследования ученые обнаружили, что небольшие дозы препарата способны снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, но значительно увеличить риск кровотечений.

Специалисты решили изучить данные предыдущих исследований, чтобы выяснить, как небольшие дозы аспирина влияют на организм. Обнаружилось, что у людей, которые не страдали сердечно-сосудистыми заболеваниями и принимали аспирин, на 17% снизился риск их возникновения.

Выяснилось, что небольшие дозы данного препарата связаны с увеличением риска желудочно-кишечных кровотечений на 47%, а также риска внутричерепных кровотечений – на 34%. По словам ученых, им удалось обнаружить и другие последствия для организма от приема аспирина, но о них говорить пока рано.



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