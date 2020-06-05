Politico – из-за плохих отношений с Трампом Европе остаётся лишь ждать исхода ноябрьских выборов в США

05.06.2020, 2:45, Новости дня

Отношения Трампа с Европой находятся на небывало низком уровне, а короновирусный кризис лишь обострил разногласия Белого дома с Евросоюзом, пишет Politico. Как отмечает издание, теперь лидерам стран ЕС остаётся лишь ждать исхода предстоящих президентских выборов в США, намеченных на ноябрь этого года.



Reuters

Отношения президента США Дональда Трампа с Европой из плохих превращаются в никакие, пишет Politico. Из-за пустующих высших дипломатических должностей, а также из-за трансатлантической напряжённости лидерам стран ЕС остаётся лишь ждать ноябрьских президентских выборов в Америке.

В настоящий момент трансатлантические отношения находятся на небывало низком уровне, отмечает издание. При этом многие эксперты считают, что сотрудничество между США и европейскими странами теперь актуально как никогда.

В начале своего президентского правления Трамп относился к Европе как чему-то второстепенному. Теперь от американо-европейских отношений, похоже, мало что осталось, лишь горькое послевкусие для лидеров ЕС, которые потратили три года, безуспешно пытаясь убедить «взрывного американца» поддержать западный альянс.

Они уже не питают иллюзий по поводу того, что Трамп может измениться. Единственный вопрос, который сейчас остаётся: победит ли он в ноябре?

После того как канцлер Германии Ангела Меркель отказалась от участия в намеченном на конец июня саммите G7, сославшись на сохраняющийся риск заражения коронавирусом, Трамп резко раскритиковал этот клуб экономических держав, высмеяв его и назвав «устаревшим». Как напоминает издание, ещё в начале своего срока он точно также отзывался о НАТО.

Говоря о предстоящем саммите «Большой семёрки», Трамп также опять озвучил своё желание, чтобы Россия, исключённая из G8 из-за аннексии* Крыма в 2014 году, вновь присоединилась к группе. Великобритания, Канада и ЕС быстро отвергли эту идею, ещё чётче продемонстрировав глубокий раскол между западными державами.

До коронавирусного кризиса, однако, европейские лидеры полагали, что отношения с Вашингтоном, хотя и плохие, но, по крайней мере, стабилизировались. Однако с началом пандемии COVID-19 ситуация несомненно изменилась к худшему.

Германия обвинила Трампа в том, что он пытался купить биомедицинскую фирму, работающую над разработкой вакцины. США отвергли эти обвинения, однако опасения по поводу возможной «вакцинной войны» до сих пор остаются, особенно из-за отказа главы Белого дома участвовать в возглавляемой ЕС кампании по сбору средств на борьбу с коронавирусом.

А столкнувшись с критикой своих неумелых шагов по борьбе с пандемией в США, Трамп разразился критикой в адрес Китая и Всемирной организации здравоохранения, причём на прошлой неделе он даже заявил о предстоящем разрыве связей между Вашингтоном и ВОЗ.

По словам европейских официальных лиц, пандемия выявила ещё больше трещин в отношениях с США. Например, Трамп 11 марта без уведомлений и консультаций объявил о запрете на въезд из Европы.

Этот шаг породил хаос в европейских аэропортах. А, по мнению экспертов, всё это, скорее всего, поспособствовало распространению коронавируса, поскольку американские граждане, инфицированные COVID-19, стояли в очередях в переполненных аэропортах, пытаясь попасть на родину, поскольку они боялись застрять за рубежом.

И даже когда мир столкнулся с пандемией, Трамп продолжил находить способы для подрыва международного миропорядка, например, с помощью выхода из Договора по открытому небу, говорится в статье.

Между тем старые разногласия между Европой и США сохраняются. Лидеры ЕС не испытывают особых надежд по поводу того, что нерешённые торговые споры будут улажены до ноябрьских выборов. И даже глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен с момента своего вступления в должность — 1 декабря прошлого года — так и не посещала Соединённые Штаты, отмечает Politico.

* Крым вошёл в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).