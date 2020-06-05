 

Без очередей и в масках. В Госавиаслужбе утвердили требования к полетам во время карантина

05.06.2020, 2:30, Новости дня

Государственная авиационная служба Украины 4 июня на своей странице в Facebook опубликовала требования к осуществлению полетов, которые начнут проводить в рамках ослабления карантина с 5 июня.

Среди основных требований к полетам:

доступ к терминалам аэропорта должен быть максимально ограничен для пассажиров, членов экипажа и персонала;
должно быть введено физическое дистанцирование (1,5 метра между людьми), усиленные гигиенические процедуры и уборки;
в местах с высокой концентрацией пассажиров должны быть приняты меры для предотвращения очередей;
должны быть введены электронные альтернативы процессов, в частности мобильная регистрация, бесконтактная посадка;
все в аэропорту должны носить защитные маски: персонал и пассажиры. Персонал также должен быть в защитных перчатках;
рекомендуется проводить температурный скрининг пассажирам, которые улетают и прибывают в терминал;
для доставки пассажиров к самолетам Госавиаслужба советует увеличить количество автобусов.

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Posted by Украерорух/UkSATSE on Neljapäev, 4. juuni 2020

В связи с распространением коронавирусной инфекции в марте в Украине ввели карантин. С 11 мая 2020 года началось его смягчение.

Возобновляется авиационное сообщение: с 5 июня – внутреннее, с 15 июня – международное с государствами, которые открыли аэропорты для рейсов из Украины. Соответствующее решение 3 июня принял Кабинет Министров. Сейчас заведения общественного питания обслуживают клиентов только на летних площадках или работают на вынос.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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