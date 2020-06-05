В Минобразования прокомментировали обыски в Киевском университете

05.06.2020, 2:30, Новости дня

Обыски в главном корпусе Киевского национального университета имени Тараса Шевченко не были связаны с коррупцией. Об этом временно исполняющая обязанности министра образования и науки Украины Любомира Мандзий заявила 4 июня в эфире hromadske.

Она отметила, что университеты – автономные учреждения, и ректор несет ответственность за образовательный процесс.

“Был запрос и было соответствующее решение правоохранительных органов о выемке документов по конкретному запросу. Речь идет об организации образовательного процесса, в частности обучения иностранцев на юридическом факультете”, – рассказала она.

Университет подготовил все необходимые документы по требованию правоохранительных органов, добавила чиновница.

4 июня сотрудники полиции проводили обыск в главном корпусе КНУ. Агентство “Укринформ” сообщало, что документировали “противоправную деятельность высших должностных лиц КНУ по получению взяток от студентов”.