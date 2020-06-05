 

Покинувший Москву футболист Тарасов скучает по дочкам

05.06.2020, 2:25, Разное

Судя по всему, Тарасов очень тоскует по дочкам. Накануне спортсмен
опубликовал трогательное фото в соцсетях. В кадре он запечатлен вместе с наследницами: Миланой, которой скоро будет два года, и
четырехмесячной Евой.

В комментариях фанаты спорили, пытаясь определить, на кого
больше похожи девочки. Большинство интернет-пользователей пришли к выводу, что
Милана растет папиной копией, между тем Ева унаследовала черты мамы, модели
Анастасии Костенко. “Дети – чудо😍😍😍”, – написала одна из поклонниц.

Также звезда футбола порассуждала о том, как важно сейчас
выражать благодарность медикам. В борьбе
с коронавирусной инфекцией врачи находятся на передовой.

По пути из Москвы в Казань Дмитрий заметил вдоль дорог
рекламные щиты с лицами докторов. Акцию запустили, чтобы поддержать медиков. Инициативу
Дмитрий Тарасов похвалил.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Dmitry Tarasov (@tarasov23) 3 Июн 2020 в 9:57 PDT

“Хорошо, что и у нас благодарят вот так: на щитах, на
витринах магазинов, постами в соцсетях. Сегодня узнал, что даже начали
волонтеров представлять к госнаградам”, – рассудила звезда спорта.

По словам Дмитрия
Тарасова, очень важно, чтобы уважение к профессии врача сохранилось и после
пандемии. Люди склонны забывать хорошее. Все те, кто рисковал жизнью ради
спасения других, заслуживают благодарности.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.05 / «Молодых Якушев раздевал. Он играл с ними в доктора»

05.04 / Мнение: Торговля защитами навынос

08.05 / Личное: Бонька без достоинства

31.03 / «Вместо него – овощ»: Марк Рудинштейн рассказал о состоянии Джигарханяна

14.04 / Мнение: Плотности заражения

06.05 / Мнение: Почему Латвия похвасталась советским прошлым

20.05 / Как живут Меган Маркл и принц Гарри в Лос-Анджелесе: фотографии интерьеров их особняка

11.05 / Мнение: Письмо: “Нужно вместе уснуть”

13.05 / Шпионские игры: Джонни Депп уверен, что британские таблоиды прослушивают его телефон с 1998 года

04.06 / Коронавирус сорвал грандиозные планы Елизаветы II

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска