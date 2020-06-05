Покинувший Москву футболист Тарасов скучает по дочкам

05.06.2020, 2:25, Разное

Судя по всему, Тарасов очень тоскует по дочкам. Накануне спортсмен

опубликовал трогательное фото в соцсетях. В кадре он запечатлен вместе с наследницами: Миланой, которой скоро будет два года, и

четырехмесячной Евой.

В комментариях фанаты спорили, пытаясь определить, на кого

больше похожи девочки. Большинство интернет-пользователей пришли к выводу, что

Милана растет папиной копией, между тем Ева унаследовала черты мамы, модели

Анастасии Костенко. “Дети – чудо😍😍😍”, – написала одна из поклонниц.

Также звезда футбола порассуждала о том, как важно сейчас

выражать благодарность медикам. В борьбе

с коронавирусной инфекцией врачи находятся на передовой.

По пути из Москвы в Казань Дмитрий заметил вдоль дорог

рекламные щиты с лицами докторов. Акцию запустили, чтобы поддержать медиков. Инициативу

Дмитрий Тарасов похвалил.

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Публикация от Dmitry Tarasov (@tarasov23) 3 Июн 2020 в 9:57 PDT

“Хорошо, что и у нас благодарят вот так: на щитах, на

витринах магазинов, постами в соцсетях. Сегодня узнал, что даже начали

волонтеров представлять к госнаградам”, – рассудила звезда спорта.

По словам Дмитрия

Тарасова, очень важно, чтобы уважение к профессии врача сохранилось и после

пандемии. Люди склонны забывать хорошее. Все те, кто рисковал жизнью ради

спасения других, заслуживают благодарности.