«Последний танец» Майкла Джордана

05.06.2020, 2:18, Новости дня

Среди заявлений знаменитостей, осудивших убийство Джорджа Флойда и расизм в действиях полицейских Миннеаполиса, громко прозвучал голос Майкла Джордана. Через неделю после трагедии Джордан, легенда американского спорта и нынешний совладелец баскетбольной команды «Шарлотт Хорнетс», сделал заявление, распространенное по социальным сетям. Обозреватели отмечают, что 57-летний спортсмен крайне редко высказывается по вопросам политики.

«Я глубоко опечален, преисполнен скорби и гнева, – сказал 57-летний Джордан. – Я присоединяюсь к тем, кто осуждает расизм и насилие, укорененные в обществе и направленные против цветных в нашей стране. Все, хватит!».

Майкл Джордан

Вы не знаете Майкла

Статус Майкла Джордана как ярчайшей спортивной звезды Америки в прошлом месяце подтвердил феноменальный успех нового сериала «Последний танец» (The Last Dance). Он стал самым популярным документальным фильмом, когда-либо показанным кабельным спортивным телеканалом ESPN, которым владеют компании «Уолт Дисней» и Hearst Communications. Это подробная история, в фактах и лицах, восхождения к мировой славе Майкла Джордана и баскетбольного клуба «Чикаго Буллз» в 90-е годы.

Каждую из десяти серий «Последнего танца» посмотрели в среднем 5,6 млн американских зрителей. Как сообщил Netfliх, показавший на своей онлайн-платформе сериал за пределами США, 23,8 миллионов пользователей стримингового сервиса посмотрели сериал в мире.

«Мы воодушевлены реакцией болельщиков на всем протяжении показа сериала, – говорится в заявлении Коннора Шелла, исполнительного вице-президента ESPN. – Вечерние воскресные показы напоминали общность зрителей, которая обычно достигается только живым просмотром матчей на трибунах».

Сериал живо обсуждался в социальных медиа. Он стал популярной темой на Твиттере и в Фейсбуке.

Как отмечают эксперты, такая реакция зрителей стала глотком свежего воздуха для спортивного телеканала, переживающего, как и другие спортивные каналы, нелегкие времена из-за пандемии коронавируса. Все повисло в воздухе, матчи не проводятся, комментировать практически нечего. Премьера сериала «Последний танец» планировалась на июнь, но была сдвинута на более раннее время, что обозреватели считают правильным решением. Отсутствие текущих соревнований было умело «скомпенсировано» ностальгическим энтузиазмом зрителей, которым предложили вновь пережить драму и эйфорию Майкла Джордана и его команды.

Последние два эпизода «Последнего танца» собирали в среднем по 5,65 млн зрителей и превзошли предыдущего фаворита канала, фильм «Вы не знаете Бо» (You Don’t Know Bo), который в 2012 году собирал на каждый эпизод по 3,6 млн зрителей. То был увлекательный рассказ об еще одной американской легенде, выдающемся игроке в бейсбол и американский футбол Бо Джексоне.

Подоплека триумфа

«Последний танец» – хроника побед и поражений, труда и интриг, ликований и огорчений, всех тех деталей, которые обычно остаются за кадром дежурной спортивной хроники. Майкл Джордан и его соратники-игроки «Чикаго Буллз» и команд-соперниц, тренеры, администраторы, менеджеры, охранники, журналисты, политические деятели, среди которых мы видим двух бывших президентов Билла Клинтона и Барака Обаму, своими свидетельствами на камеру коллективно воскрешают подоплеку триумфа Джордана и «Чикаго Буллз» в последнее десятилетие 20-го века.

Авторы фильма решили не придерживаться жесткой хронологии. Действие сериала стремительно перемещается во времени, ставя встык события, отделенные годами, а то и десятилетиями. Активное использование флэшбеков помогает избежать монотонности, взвинчивая интригу и проводя интересные параллели.

Эмоциональной кульминацией сериала можно считать хронику сезона 1997-98 годов, когда Джордан в последний раз сыграл за «Чикаго Буллз». Тогда команда Джордана и талантливого тренера Фила Джексона в шестой раз за восемь лет стала чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (NBA).

Особенно ценно, что в фильме использованы неизвестные кадры съемки киногруппы NBA, которые, по соглашению с Джорданом, можно было использовать только с его согласия. Компания Джордана Jump 23 выступила продюсером сериала, режиссером которого стал Джейсон Хехир.

Впрочем, некоторые критики сериала полагают, что финальную точку создатели его поставили слишком рано, а «последним танцем» Джордана следует считать не сезон 1998 года с «Буллз», а сезон 2002-2003 годов с «Вашингтон Уизардс». Это был 15-й и последний сезон выдающегося баскетболиста. Причем Джордан был единственным игроком «Уизардс», кто сыграл все 82 игры сезона.

В феврале 2003 года Джордану исполнилось 40 лет, и через четыре дня он стал первым игроком за всю историю NBA, кто в этом возрасте заработал 40 и более очков за один матч. Причем такого результата он добивался в том сезоне трижды, что для уходящего ветерана можно считать большим достижением.

Супергерой и злодеи

Британский комик Алекс Хорн на страницах «Гардиан» сравнил драматургию сериала «Последний танец» с известной сценарной голливудской схемой «хороший полицейский и плохой полицейский». Первого воплощает Майкл Джордан, второго – Деннис Родман, агрессивный игрок «Буллз», мастер подбора мяча, а вне площадки и раздевалки, буйная, экстравагантная личность, больше всего ценящая личную свободу.

Но как считает Хорн, оба они, и Джордан, и Родман – «плохие полицейские». «Джордан – безжалостный тип», – замечает Хорн.

В фильме откровенно показано, как Майкл третирует и тиранит игроков своей команды, когда они совершают ошибки, не смягчая лексику, даже если ошибку совершают такие маститые виртуозы-одноклубники Деннис Родман, Скотти Пиппен, Стив Керр и Тони Кукоч (каждому из них посвящены в большой степени отдельные эпизоды сериала). Он жесток на тренировках, добиваясь от одноклубников идеальной точности броска и паса. Но он столь же требователен к себе самому, ставя всегда во главу угла интересы клуба. Так, получив накануне важного матча тяжелое пищевое отравление, он все-таки вышел на площадку, превозмогая высокую температуру, и помог команде вырвать победу.

Бывший игрок NBA Кендрик Перкинс, ставший аналитиком ESPN, заявил в одной из программ этого телеканала: «Когда смотришь «Последний танец», то создается впечатление, что Майкл Джордан супергерой, а все остальные – злодеи… Ну да, фильм, что ожидаемо, должен возвеличить Майкла, но зачем принижать всех остальных. Его величие говорит само за себя».

До сих пор не закончен спор о внезапном завершении чемпионства «Чикаго Буллз» в 1998 году, когда генеральный менеджер клуба Джерри Краузе и его владелец Джерри Рейнсдорф решили кардинально обновить команду, избавившись от ставших очень дорогими немолодых звезд, и заменив тренера Фила Джексона.

Как показано в фильме, для Майкла Джордана реформирование любимой команды стало тяжелым испытанием. После ухода Джексона он во второй раз ушел из баскетбола. В первый раз это произошло в 1993 году, после убийства его отца, когда Майкл ушел из баскетбола и на короткое время стал профессиональным игроком в бейсбол, о чем, как признался, мечтал с детства. Он вернулся в любимый клуб «Чикаго буллз» весной 1995 года.

Как сообщил спортивный сайт ClutchPoints, причитающаяся Джордану доля прибыли от фильма в размере 3-4 млн долларов передана им на благотворительные цели. Согласно журналу «Форбс», его состояние оценивается в 2,1 млрд долларов, что делает его самым богатым бывшим профессиональным спортсменом в мире.

Те, кто пропустил сериал «Последний танец», могут посмотреть его через ESPN App на территории США, а в других странах, включая Россию, на стриминговой платформе Netflix.