В университете Миннеаполиса учредили стипендию Джорджа Флойда

05.06.2020, 2:16, Новости дня

Президент Северного центрального университета Миннеаполиса (штат Миннесота) Скотт Хэгэн во время мемориальной службы объявил об учреждении стипендии имени Джорджа Флойда, смерть которого стала поводом для массовых протестов в США.

«Стипендия имени Джорджа Флойда должна вдохновить молодых темнокожих лидеров», – приводит ТАСС слова Хэгэна во время мемориальной службы по Флойду, проходившей на территории учебного заведения.

Президент Северного центрального университета Миннеаполиса сообщил, что в стипендиальный фонд уже поступили пожертвования в размере 52 тыс. долларов.

«Я призываю всех президентов университетов в США учредить свои стипендии имени Джорджа Флойда», – сообщил Хэгэн в эфире телекомпании CNN.

«Настало время инвестировать средства в новое поколение темнокожих американцев, которые могут и готовы стать лидерами в нашей стране (…)», – добавил Хэгон.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о беспорядках в Соединенных Штатах, которые вспыхнули после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе.

Во время задержания стражи порядка надели на Флойда наручники и повалили его на дорогу. Один из них надавил задержанному коленом на шею. Флойд кричал, что не может дышать, однако полицейские проигнорировали это. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что смерть подозреваемого наступила в результате удушения и была убийством.

Прощание с Флойдом состоится 8 июня в Хьюстоне в Техасе. Его похоронят 9 июня на одном из кладбищ города.