Движение молекул было снято японскими учеными на камеру

05.06.2020, 1:40, Новости дня

Команде японских ученых удалось успешно снять одиночные молекулы в движении. 1600 кадров в секунду составила кадровая частота полученного видео. По словам ученых, такие показатели в 100 раз превышают те, которые были получены во время предыдущих подобных экспериментов.

Созданная учеными новая техника смогла увеличить частоту до 1600 кадров в секунду благодаря применению мощного электронного микроскопа, высокочувствительной камеры и передовой обработки изображения. Чтобы удалить шум и добиться большей четкости, специалисты также использовали специальную технику обработки изображений.

По словам ученых, их метод будет полезен во многих областях наноразмерных исследований.