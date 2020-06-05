Создана карта активности генов в клетках мозга человека и примата

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05.06.2020, 1:40, Новости дня

Молекулярным биологам удалось создать первую в мире карту работы генов внутри мозга примата и человека.

Во время новой работы специалисты составили активности мозга на уровне вспомогательных клеток и отдельных нейронов. Учеными были изучены 422 образца мозга, которые были взяты из 33 различных мозговых регионов у макак, шимпанзе, бонобо и человека. Из образцов ученые извлекли 88 000 отдельных клеток и проанализировали степень активности отдельных генов внутри них

По словам ученых, с помощью карты можно оценить на уровне одиночных клеток активность каждого участка ДНК. Также данные исследования помогут понять природу возникновения сознания у человека.



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