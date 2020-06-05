CNBC – Саудовская Аравия и РФ настаивают на продлении сделки ОПЕК+ до конца июля

05.06.2020, 1:30, Новости дня

Россия и Саудовская Аравия собираются добиваться продления до конца июля сделки ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи, пишет CNBC. При этом остальные участники соглашения могут провести встречу по этому вопросу уже на этой неделе, а не на следующей, как планировалось ранее.



Reuters

Саудовская Аравия и РФ настаивают на продлении сделки по сокращению добычи нефти, пишет CNBC. Ранее сообщалось, что проведение переговоров в рамках ОПЕК+ запланировано на 9—10 июня.

Однако, по имеющейся информации, они могут состояться уже на этой неделе при условии, что Ирак и другие не соблюдающие договорённости члены группы согласятся ещё больше урезать свою нефтедобычу.

Более того, ожидалось, что самые влиятельные нефтедобывающие страны мира могут провести встречу уже в этот четверг. При этом остальные участники рынка сейчас тщательно наблюдают за тем, придёт ли эта влиятельная группа к соглашению о продлении самого серьёзного на данный момент сокращения нефтедобычи.

Высказывались мнения, согласно которым ключевой член ОПЕК Саудовская Аравия и не входящая в эту организацию РФ поддержат сохранение текущего уровня нефтедобычи ещё на один месяц — до конца июля.

Как напоминает CNBC, в апреле этого года страны ОПЕК+ договорились о рекордном урезании добычи на 9,7 миллионов баррелей в сутки на период с 1 мая по конец июня. Они пошли на этот шаг из-за «беспрецедентного» падения спроса на чёрное золото, спровоцированного пандемией коронавируса. Тогда цена на сырьё марки Brent приблизилась к 20-летнему минимуму. А стоимость нефти WTI вообще опустилась до отрицательных значений.

Однако с тех пор ситуация исправилась, и теперь Brent торгуется на уровне $40. Рост, как поясняется в статье, вызван восстановлением производства в Китае, второй экономике мира, а также постепенным снятием во многих странах карантинных мер, ранее принятых в связи с распространением COVID-19.