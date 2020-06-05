Energetyka24 – Америка наконец ударила по «кремлёвским щупальцам» в Европе

05.06.2020, 1:30, Новости дня

Американские власти осознали, что серьёзно уступают РФ в плане энергетического влияния в Европе, и решили отвоевать утерянные плацдармы, пишет польский журналист Якуб Вех. На портале Energetyka24 он предлагает Польше извлечь максимальную выгоду из американо-российского энергетического соперничества.



Reuters

«США осознали, что они без боя отдали РФ слишком много энергетических плацдармов. Теперь они хотят их вернуть. Пользу из этого может извлечь Польша», — пишет на портале Energetyka24 польский журналист Якуб Вех.

«Наши производители могут обеспечить вам 100 процентов необходимого сырья по конкурентоспособным ценам. Мы являемся крупнейшим производителем энергоресурсов в мире. Всё, что вам нужно сделать в этом вопросе, так это обратиться к нам», — это были слова госсекретаря, которые он адресовал белорусам во время визита в Минск в феврале 2019 года. Они стали одним из самых ярких сигналов того, что США объявили войну за европейскую энергетику. Более того, доказательством того, что Вашингтон серьёзно отнёсся к этому вопросу, стала отправка 17 мая нефтяного танкера из США для Минска, рассказывает автор.

Поставки нефти стране Александра Лукашенко — это лишь один из многих примеров расширения американского энергетического присутствия в Европе. «По всей видимости, Вашингтон взглянул на карту Старого Света и заметил то, что многие европейские страны уже видели в течение длительного времени — расширяющееся и укрепляющееся энергетическое влияние России, которая использует своё топливо для проведения политической борьбы», — объясняет он.

В статье Вех обращает внимание на то, что хорошей иллюстрацией «кремлёвских щупалец» выступает строящийся газопровод «Северный поток — 2». В свою очередь «Турецкий поток» выступает его южным эквивалентом, хотя и в меньшем масштабе. Благодаря этим маршрутам РФ сможет формировать архитектуру газовой инфраструктуры в Европе, лишая тем самым Украину статуса транзитной страны. Такая конфигурация может потенциально открыть путь для дальнейшей агрессии Москвы в отношении Киева. Автор отмечает, что как «Северный поток —2», так и «Турецкий поток» превращают Россию в основного поставщика газа в ЕС. Такая ситуация создаёт определённую политическо-экономическую зависимость, которая, безусловно, противоречит идеалам так называемого энергетического союза, главная задача которого состоит в обеспечении максимальной диверсификации поставок топлива в ЕС.

«Но Москва играет в Европе не только с газом», — бьёт тревогу польский журналист. Он замечает, что активность РФ в области ядерной энергетики только растёт. РФ принимает непосредственное финансовое участие в проектах строительства атомных электростанций в Венгрии и Белоруссии, а также в Болгарии. Более того, многие страны Центральной и Восточной Европы сильно зависят от российской нефти. Нефтеперерабатывающие нефтехимические заводы в большинстве бывших членов советского блока приспособлены для переработки нефти с Урала, поступающей из России. Эта историческая зависимость сильно препятствует диверсификации, добавляет он.

Такие серьёзные сферы влияния, безусловно, бросились в глаза американским стратегам, которые со времён Рейгана предупреждали, что Кремль может использовать энергетику в плане оказания политического давления на европейские страны. Учитывая факт неудавшейся попытки Обамы перезагрузить отношения с Россией и благодаря возможностям, которые стали реальны с приходом так называемой сланцевой революции, Вашингтон решил противостоять действиям Москвы в области энергетики. СПГ из США уже появился в Польше и Литве, вскоре его примет Украина. Даже Германия решила построить терминалы по приёму СПГ, перечисляет автор.

Он обращает внимание на то, что Соединённые Штаты также ввели санкции в отношении газопровода «Северный поток — 2», тем самым спровоцировав задержку окончания его строительства, а впоследствии и полностью смогут остановить его работу.

Соперничество также проявилось в области ядерной энергетики. Американские политики во главе с президентом Дональдом Трампом уже громко говорят о необходимости компенсировать ядерные потери. Они уверены, что сложившаяся ситуация угрожает национальной безопасности и интересам США, поэтому они принимают во внимание передачу ядерной технологии союзным странам. США уже ведут стратегический диалог с Варшавой, которая планирует строить атомные электростанции. В ноябре 2019 года посол США в Польше Джоржет Мосбахер уже сделала заявление: «Ядерная держава США вернулась».



«Конечно, в настоящее время у США нет достаточных ресурсов, чтобы сравняться по потенциалу с таким масштабным энергетическим резервуаром, который имеет Россия. Более того, у Москвы есть определённые преимущества в Европе: географическая близость, готовая инфраструктура и политическое влияние в ключевых странах ЕС», — объясняет автор. При этом он отмечает, что есть и такие страны, как Польша, которые хотят значительно снизить свою зависимость от российских энергоресурсов. Имея много политических активов в руках, Варшава может рассчитывать на то, что дальнейшие действия США в этой области будут по-прежнему соответствовать польским интересам, резюмирует на портале Energetyka24 польский журналист Якуб Вех.