Опубликованы спутниковые снимки с мест разлива топлива в Норильске

05.06.2020, 1:30, Новости дня

Госкорпорация «Роскосмос» опубликовала спутниковые снимки мест разлива дизельного топлива в Норильске, сделанные российским космическим аппаратом «Ресурс-П».

«Роскосмос выполняет космический мониторинг разлива топлива в Норильске с помощью российской орбитальной группировки», – говорится в сообщении в Twitter госкорпорации.

Роскосмос выполняет космический мониторинг разлива топлива в Норильске с помощью российской орбитальной группировки#ДЗЗ #ОрбитальныеГруппировки pic.twitter.com/2CIFnynVAL

— РОСКОСМОС (@roscosmos) June 4, 2020

В среду президент Владимир Путин объявил режим чрезвычайной ситуации федерального уровня в Норильске из-за масштабного разлива нефтепродуктов. Площадь загрязнения составила 180 тыс. кв. метров. Возбуждено уголовное дело. Арестован начальник цеха ТЭЦ-3.

Глава МЧС Евгений Зиничев заявил, что решение по способам ликвидации утечки найдено, однако не сказал подробности.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о возможных причинах ЧП в Норильске.

Напомним, одна из предложенных поправок в Конституцию предлагает закрепить в Основном законе положение о сохранении природных ресурсов России. Так, в перечень полномочий правительства включается осуществление мер, «направленных на снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранение уникального природного и биологического многообразия страны».