Инвесторы игнорируют самый крупный финансовый риск?

05.06.2020, 1:24, Новости дня

По данным МВФ, финансовые рынки значительно недооценивают финансовый риск на фоне изменения климата. Со времен доиндустриальной эпохи мировая температура поднялась на 1,1 градуса по Цельсию. К концу столетия она должна подняться на 3 градусов по Цельсию. Хотя многое зависит от того, какие шаги предпримут правительства для сдерживания выбросов парниковых газов. Ожидается, что подобный уровень потепления "отрицательно скажется на мировых запасах природных активов", говорится в отчете МВФ о мировой финансовой стабильности в апреле. Проще говоря, "прогнозируемый рост частоты и серьезности бедствий на фоне изменения климата несет потенциальную угрозу финансовой стабильности".

Изменение климата создает огромный финансовый риск для физической инфраструктуры. Так, прогнозируемые потери от наводнений в 136 крупнейших прибрежных городах мира могут превысить $1 триллион в год в 2050 году, если не будет изменений в политике, отмечает МВФ.

Но рынки не дают адекватной оценки этому риску. И, как отметили в МВФ, "внезапное изменение восприятия инвесторами будущего риска может обернуться падением стоимости активов": "Это закончится рядом последствий для портфелей инвесторов и балансов финансовых институтов". Например, после наводнения в Таиланде в 2011 году фондовый рынок страны упал на 30% за 40 дней.

Ценообразование при таком риске "пугает", сказал МВФ. Но на фоне ухудшения климатического кризиса риск увеличивается, а стоимость активов опасность не отражает. "Стоимость акций на 2019 год, судя по всему, не отражает прогнозируемые изменения физического риска при различных сценариях изменения климата", — сказал МВФ.

Между тем, есть "риск перехода", то есть набор мер политики, технологических изменений и сдвигов на рынках в сторону низкоуглеродной экономики. В итоге определенные классы активов могут потерять ценность.

Согласно отчету Carbon Tracker с сектором ископаемого топлива связан акционерный капитал на $18 триллионов и корпоративные облигации на $8 триллионов. Это примерно 24% мирового рынка акций и 53% нефинансового рынка корпоративных облигаций.

Сейчас эти активы под угрозой резкого снижения цен. Carbon Tracker говорит, что арендная плата, капвложения, прибыль сегмента ископаемого топлива, финансовые активы, связанные с этими потоками, "рискуют понести потери задолго до того, как инфраструктура будет списана". Группа привела европейский сектор услуг в области электроэнергетики, угля и нефти в качестве примера, где эти процессы уже начали развиваться.

Система ископаемого топлива "уже встала на путь разрушения", потому что показывает "низкий рост, высокую фиксированную стоимость, низкую доходность, планирование расширения даже при пиковых нагрузках", говорится в отчете. Пандемия COVID-19 перевернула все планы сектора, и пока неясно, что будет дальше. Но спрос еще в течение долгих лет может не вернуться к норме, которая отмечалась до начала пандемии. Если он вообще когда-нибудь к ней вернется.

Это не значит, что спрос на нефть упадет до нуля. Тогда начались бы серьезные финансовые потрясения. На возобновляемые источники энергии должен прийтись весь рост спроса в будущем. По словам Carbon Tracker, у конкурентного сегмента, то есть возобновляемых источников энергии, "обычно доля рынка составляет менее 5%", когда на него приходится весь рост. В этот момент действующий сегмент, то есть ископаемое топливо, "по определению вступает в фазу конечного спада". Другими словами, "пиковый спрос наступит на ранних этапах энергетического перехода".

Финансовая опасность усугубится, когда действующий сектор ископаемого топлива запланирует неограниченный рост, — перспектива, от которой не уйти многим нефтяным компаниям. "Разрыв между их планами и реальностью — основной источник неэффективных активов, избыточных мощностей и более низких цен", — предупреждает Carbon Tracker.

Кроме того, здесь не учитываются внешние факторы. Некоторые экономисты говорят о расходах на глобальное потепление и загрязнение окружающей среды на уровне 100 евро за тонну CO2. Все может легко измениться, если ужесточится климатическая политика, в результате чего активы в сегменте ископаемого топлива станут менее прибыльными.

Помимо проблем отрасли, возобновляемые источники энергии не стоят на месте. Расходы падают.

Эта динамика усиливается в правильном кругу, где технологии, политика и рынки капитала выступают против действующего президента. Например, угольный завод теряет рыночную долю в секторе электроэнергетики, инвесторы обращаются против компании, политическое влияние ослабевает, ужесточение климатической политики создает еще больше проблем. Капитал иссякает, компании уходят из бизнеса.

То, что случилось с углем, рано или поздно случится с нефтью и газом. "Сейчас самое время свернуть активы, а не пытаться восстановить то, что теряет равновесие", — сказал Carbon Tracker.