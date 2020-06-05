В Москве от COVID-19 умерли еще 57 пациентов

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05.06.2020, 1:24, Новости дня

Московский оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в столице сообщил, что в городе скончались еще 57 пациентов с положительным результатом тестов на коронавирусную инфекцию.

Число умерших в столице увеличилось до 2806​​​, передает РИА Новости.

В оперштабе напомнили, что при любых симптомах ОРВИ необходимо оставаться дома и вызвать врача на дом.

Тем временем мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, когда город заживет полноценной жизнью. По его словам, до 1 июля в столице будет поэтапно снято большинство ограничений, но масочно-перчаточный режим и социальное дистанцирование могут сохраниться до середины осени.



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