“Укравтодор” объявил об окончании ремонта первой дороги в рамках “Большого строительства”

05.06.2020, 1:15, Новости дня

“Укравтодор” завершил ремонт первой дороги в рамках программы “Большое строительство”, сообщила пресс-служба госагентства 4 июня.

“Открываем одну из первых дорог в рамках президентской программы “Большое строительство” – Т-14-16 Львов – Пустомыты – Меденичи”, – заявил председатель “Укравтодора” Александр Кубраков.

По его словам, в 2020 году в области планируют отремонтировать около 250 км дорог.

По данным “Укравтодора”, дорога Т-14-16 – самый короткий путь к курортному городу Трускавец и поселку Сходница. “Укравтодор” рассчитывает, что отремонтированная дорога на 35% разгрузит трассу М-06 Киев – Чоп.

Программа “Большое строительство” – это общий проект президента Владимира Зеленского и правительства Украины, реализация которого предусмотрена за счет бюджетных средств.

Согласно проекту, в каждой области должен быть согласован с Министерством развития общин и территорий перечень объектов, которые область планирует построить или отремонтировать в течение года.

Отдельно области также должны согласовать с “Укравтодором” перечень дорог, которые планируют построить в рамках дорожного фонда. В приоритете – дороги к опорным школам и больницам.

Проект “Большое строительство” стартовал в Украине 2 марта.