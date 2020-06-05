Антон Геращенко заявил, что события в Кагарлыке стали возможны из-за переаттестации, которую проводила Деканоидзе

05.06.2020, 1:15, Новости дня

Реформы, организованные бывшей главой Национальной полиции Украины Хатией Деканоидзе, привели к тому, что переаттестацию прошел полицейский из Кагарлыка Киевской области, которого подозревают в насилии над женщиной. Об этом 4 июня в интервью “Радіо Свобода” сказал заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

“Я считаю, что переаттестация, организованная Хатией Деканоидзе, привела к развалу полиции и в том числе не дала никакого результата. Например, один из двух насильников (полицейских, которых подозревают в изнасиловании женщины и пытках по отношению к ней) успешно прошел переаттестацию, организованную Деканоидзе в 2016 году. Достаточно?” – заявил чиновник.

На вопрос журналиста, верна ли информация Деканоидзе, что 93% старых кадров восстановились в полиции через суды, Геращенко ответил, что у него нет точных цифр. Однако он настаивает, что именно после переаттестации, проведенной Деканоидзе, сотрудник Нацполиции из Кагарлыка совершил насилие.

Полицейская реформа в Украине стартовала в 2015 году. В Украине была официально создана Национальная полиция и ликвидирована милиция. С ноября 2015 года по октябрь 2016-го в Украине проходила аттестация сотрудников Национальной полиции. 3 октября 2016 года министр внутренних дел Арсен Аваков, рассказывая об итогах аттестации, сообщил, что более 5,2 тыс. полицейских ее не прошли. Затем многие их них подали в суд и добились возвращения на службу.

25 мая 2020 года сотрудники Государственного бюро расследований задержали двух полицейских из Кагарлыкского отделения НПУ. По данным следствия, в ночь с 23-го на 24 мая они в служебном кабинете избили и несколько раз изнасиловали женщину. Кроме того, правоохранители избили мужчину, который в это время находился в помещении отделения, угрожали ему изнасилованием, ставили на колени, били по голове дубинками, надевали противогаз и стреляли из табельного оружия над головой.

Полицейских Николая Кузива и Сергей Сулиму уволили из органов, им объявили подозрения. Уголовное производство расследуется по трем статьям Уголовного кодекса: ч. 1 ст. 152 (изнасилование), ст. 127 (пытки), ч. 2 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, если оно сопровождалось насилием).

Голосеевский районный суд Киева 26 мая избрал меру пресечения Кузиву и Сулиме. Их взяли под стражу на 60 суток (до 22 июля) без права внесения залога.

Глава Нацполиции Игорь Клименко решил расформировать Кагарлыкское подразделение. 4 июня Аваков сообщил, что 60 полицейских выведены за штат.