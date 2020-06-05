 

Гейтс рассказал, собирается ли чипировать население Земли

05.06.2020, 1:15, Новости дня

Миллиардер, основатель компании Microsoft, филантроп Билл Гейтс заявил, что очень трудно опровергать конспирологические теории о чипировании населения с помощью вакцин, поскольку они очень глупы. Об этом он сказал журналистам 3 июня, пишет Business Insider.

Гейтс признался, что ему очень странно слышать обвинения в свой адрес, поскольку он никогда в своей жизни не имел дела с микрочипами.

Данные опросов, согласно которым в “чипирование” верит множество людей, слегка тревожат, сказал миллиардер. По его словам, подобные настроения могут помешать кампании по иммунизации, когда вакцина против коронавируса SARS-CoV-2 будет изобретена. Массовые отказы затруднят достижение всеобщего иммунитета, подчеркнул он.

Теория о том, что Гейтс связан с пандемией COVID-19, появилась в январе. По данным компании Zignal Labs, которая занимается аналитикой медиа, дезинформация об участии Гейтса в создании и распространении коронавируса в апреле была самой популярной из всех ложных версий о происхождении COVID-19. Аналитики насчитали около 16 тыс. постов на эту тему в Facebook, которые прокомментировали и лайкнули почти 900 тыс. раз. В YouTube 10 самых популярных видео, распространяющих информацию о связи Гейтса и COVID-19, в марте и апреле были просмотрены 10 млн раз.

Опрос Yahoo News и YouGov в конце мая показал, что 28% американцев считают правдой возможность имплантации людям микрочипов с помощью прививок.

Конспирологи утверждают, что Гейтс “проговорился” о своей причастности к разработке нового коронавируса, когда на конференции TED в 2015 году предупреждал о возможности пандемии.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения утверждает, что никаких доказательств искусственного происхождения коронавируса или изменения его генома в лабораторных условиях не существует.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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