 

Валерия в ярости из-за разборок Пригожина

05.06.2020, 1:06, Разное

Непонимание между звездами возникло из-за того, что продюсер встал на защиту отечественных артистов, оказавшихся без работы в условиях пандемии коронавируса. Он заявил, что людям творческих профессий не помешала бы помощь государства.

Своими словами он вызвал волну резкой критики, насмешек и оскорблений от лидера группировки “Ленинград” и хейтеров в Сети. Оправдания Иосифа Пригожина вызвали только еще большую волну негатива.

Отразился громкий скандал и на певице Валерии. По словам продюсера, супруга переживает и злится на него. Артистка считает, что мужу несолидно вступать в полемику “с этим отребьем”.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 3 Дек 2018 в 1:24 PST

Иосиф Пригожин признался, что огромное количество людей жалуются ему. “Все те, кто сегодня молчит, это известные и народные артисты, звонят и говорят: нам плохо, нам тяжело, нет концертов, проедаем то, что скопили, а что будет через полгода?! Многие артисты в кредитах, хотя тщательно это скрывают”, – заявил продюсер.



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