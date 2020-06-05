Коронавирус: последние новости на сегодня, 5 июня 2020 года

05.06.2020, 1:06, Разное

В России коронавирусом заразились свыше 441 тысячи человек. За последние сутки зафиксирован 8 831 новый случай. С начала эпидемии в нашей стране от COVID-19 вылечились более 204 тысяч человек.

О графике дальнейшей отмены ограничительных мер из-за коронавируса в Москве можно будет сказать в понедельник, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, большая часть карантинных мер в городе будет снята к 1 июля.

Несмотря на угрозу коронавируса, надо возвращатся к нормальной полноценной жизни, заявил градоначальник. Вместе с тем разрешать массовые мероприятия пока не планируется.

Последние ограничения будут отменены в 2021 году, считает Собянин. Соблюдать меры предосторожности необходимо до тех пор, пока не будет разработана вакцина от коронавируса, сказал мэр.

Прогнозы о том, что проблемы мировой экономики из-за коронавируса могут быть хуже Великой депрессии в США, не оправдались, считает глава ВТБ Андрей Костин. Россия уже в июне снимет ограничения и перезапустит экономику, а выход из кризиса будет быстрым, приводит его мнение РБК.

Коронавирусом в мире по данным Университета Джона Хопкинса заразились свыше 6,54 миллиона человек, скончались около 386 тысяч. В США COVID-19 заболели 1,85 миллиона человек, в Бразилии – более 550 тысяч.

Коронавирус в Москве

Заболели – 187 274

Умерли – 2 624

Выздоровели – 88 269

Коронавирус в России

Заболели – 441 108

Умерли – 5 384

Выздоровели – 204 623

Коронавирус в мире

Заболели – 6 540 963

Умерли – 389 980

Выздоровели – 3 010 060

Статистика коронавируса на 5 июня 2020 годаМестоЗаболелиУмерлиВыздоровелиМосква187 174

2 62488 269Россия432 2775 215195 957США1 850 785107 819520 059Весь мир6 540 963

389 980

3 060

Коронавирус сегодня | В Москве | В России | В мире

Симптомы | Карта | Статистика | Приколы | Заболевшие звезды | Заболевшие политики