Cенат утвердил Майкла Пэка руководителем USAGM

05.06.2020, 1:05, Новости дня

Сенат в четверг утвердил Майкла Пэка, выдвинутого президентом Дональдом Трампом на пост главы Агентства по глобальным медиа (USAGM), федерального агентства, курирующего работу «Голоса Америки» и других международных вещательных организаций.

Кандидатуру Пэка поддержали все республиканцы, контролирующие Сенат, против его утверждения высказались все демократы, за исключением сенатора Джо Манчина. В итоге Пэк был поддержан с перевесом в 15 голосов, 53 против 38.

Режиссер-документалист будет возглавлять USAGM в течение трех ближайших лет. Вопрос об утверждении Пэка рассматривался в течение двух лет из-за разногласий между сенаторами от Демократической и Республиканской партий.

Учредитель компании Manifold Productions, Inc, Пэк снял множество документальных фильмов, многие из которых вышли в эфир на телеканале PBS. Он работал генеральным директором консервативного Института Клермонта и занимал руководящие должности в Национальном гуманитарном фонде и Корпорации общественного вещания. Он также работал над кинопроектами с бывшим главным стратегом Дональда Трампа и соучредителем информационного ресурса Breitbart News Стивеном Бэнноном.

В прошлом Пэк возглавлял WORLDNET – глобальную спутниковую сеть, которая впоследствии вошла в состав «Голоса Америки».

«Этот человек обладает уникальной способностью занимать эту должность, – заявил в четверг председатель сенатского Комитета по международным отношениям Джеймс Риш, – Он проделал выдающуюся работу – каждый должен посмотреть его последний документальный фильм, который он снял в Верховном суде, – просто выдающийся [фильм]. Политическая битва за его кандидатуру шла два года, и сегодня наступил момент истины».

На сенатских слушаниях об утверждении его кандидатуры, которые прошли в сентябре прошлого года, Пэк развеял опасения некоторых сенаторов относительно того, что он будет пытаться навязать свои политические предпочтения агентствам, входящим в состав USAGM, в том числе «Голосу Америки», которые, согласно американскому законодательству, должны преподносить объективную и сбалансированную информацию.

«Работа всего агентства опирается на убеждение в том, что журналисты независимы, что они не подвержены политическому влиянию при сообщении новостей… Я думаю, что без такого доверия работа агентства будет полностью подорвана», – заявил тогда Майкл Пэк.

Федеральное агентство USAGM курирует пять американских сетей иновещания, в том числе «Голос Америки», Радио Свободная Европа / Радио Свобода, Управление вещания на Кубу, Радио Свободная Азия и Ближневосточную вещательную сеть.