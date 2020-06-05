Cенаторы предлагают ужесточить санкции против «Северного потока-2»

05.06.2020, 1:05, Новости дня

На рассмотрение Сената в четверг был внесен законопроект о расширении санкций в отношении российского газопровода «Северный поток-2», который, по мнению Вашингтона, может усилить экономическое и политическое влияние Москвы в Германии и других европейских странах.

Закон о прояснении мер по защите энергетической безопасности Европы был разработан в поддержку закона, подписанного президентом Дональдом Трампом в прошлом году, что побудило швейцарско-голландскую компанию Allseas прекратить подводные работы и задержало реализацию проекта.

Два российских трубоукладочных судна могут завершить оставшиеся 160 км проекта, которым руководит Газпром. Трубопровод может быть запущен к концу 2020 года или началу следующего года, заявил президент России Владимир Путин.

Новый законопроект, выдвинутый республиканцем Тедом Крузом и демократом Джин Шахин, может полностью остановить реализацию проекта, расширив санкции, включив в него штрафы для компаний, участвующих в прокладке трубопровода и предоставляющих услуги по страхованию проекта.

По словам Круза, законопроект предполагает «серьезные и незамедлительные санкции» в отношении всех компаний, связанных с судами, прокладывающими трубопровод, который, как заявила сенатор Шахин, «угрожает энергетической независимости Украины и Европы» и «дает России возможность эксплуатировать наших союзников».

Законопроект должен быть принят обеими палатами Конгресса и подписан Трампом. Он предуматривает санкции в отношении компаний, предоставляющих услуги или оборудование для судов, включая сварочное оборудование, ремонтные работы и швартовку судов.

В Германии многие политики и энергетические компании поддерживают строительство «Северного потока-2», поскольку крупнейшая европейская экономика стремится прекратить использование угля и ядерной энергетики.

Администрация Трампа продвигает экспорт американского сжиженного природного газа в качестве альтернативы российским поставкам, называя его «газом свободы». Американские производители СПГ испытывают трудности со сбытом из-за снижения мирового спроса.

Представитель «Северного потока – 2» Йенс Мюллер заявил, что европейские домохозяйства и промышленные предприятия будут переплачивать за газ «миллиарды», если трубопровод не будет построен. «Решения об энергетической политике Европейского Союза должны оставаться за европейцами», – сказал Мюллер.

Министр экономики Германии Питер Альтмайер на прошлой неделе раскритиковал Вашингтон за «эскалацию угрозы санкций, которая находится вне национальной юрисдикции [США] и поэтому противоречит международному праву»

Трубоукладочное судно «Академик Черский», которое Москва могла бы использовать для завершения проекта «Северный поток – 2», сменило собственника. Ранее судно входило во флот «Газпрома», сейчас им владеет региональная компания STIF.

«Академик Черский» пришвартован в немецком порту Мукран на Балтийском море, в районе подготовки к строительству трубопровода, свидетельствуют данные Refinitiv Eikon.