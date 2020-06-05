ЦИК отстранил журналистов от наблюдения за подсчетом голосов за поправки в Конституцию

05.06.2020, 1:00, Разное

Из постановления ЦИК о порядке голосования по конституционной реформе убрали право журналистов присутствовать при подсчете бюллетеней. Согласно редакции от 2 июня, теперь к этому допустят только наблюдателей от Общественной палаты, обратили внимание «Открытые медиа».

Право наблюдения журналистов за подсчетом голосов на обычных выборах прописано в законе о гарантиях избирательных прав граждан, пояснял ранее сам Центризбирком. В мартовской версии порядка проведения всероссийского опроса также говорилось, что «с рассортированными бюллетенями для голосования <..> вправе визуально ознакомиться наблюдатели, представители СМИ».

«Это часто помогало добиться внимания — когда сам журналист или наблюдатель просили продемонстрировать, их перекладывали, и оказывалось, что там лежали бюллетени другого кандидата», — отметил в разговоре с «Открытыми медиа» член совета движения «Голос» Андрей Бузин. Журналисты же теперь могут только просить заверенную копию протокола об итогах голосования.

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ЦИК в марте также сделал ответственной за назначение наблюдателей на голосовании по поправкам Общественную палату (на обычных выборах их могли направлять на участки партии и кандидаты). На сайтах региональных палат при этом отсутствуют разъяснения о правилах подачи документов, жаловались в «Голосе». Международных наблюдателей приглашать не планируют. Кроме этого, весной 2016 года, перед выборами в Госдуму, депутаты запретили аккредитовывать для освещения выборов журналистов, работавших в своем издании до объявления даты голосования менее двух месяцев.

После переноса выборов из-за вспышки коронавируса весной дату всероссийского голосования назначили на 1 июля, этот день объявили выходным, а для досрочного голосования, критерии для которого расширили, откроют участки за неделю до этого. По данным опроса ВЦИОМ, который провели в июне уже после объявления новой даты, число тех, кто готов проголосовать, незначительно увеличилось до 48% (еще 19% «скорее» готовы). Среди собирающихся участвовать сократилась доля тех, кто будет голосовать «против» (с 25 до 21%).