Мнение: Платошкин

05.06.2020, 0:57, Разное

В отношении Платошкина возбуждено уголовное дело, он задержан, проведен обыск. Обвинение вполне стандартное – организация массовых беспорядков и распространение фейков. В нормальной фашистской стране политические заключенные – нормальное явление.

На параде 24 июня пора бросить к Кремлевской стене флаги СССР и провести колонну пленных ветеранов, кто остался в живых. В этом смысле историческая правда была бы соблюдена – в Кремле теперь наследники другой стороны той войны. К этой стороне они никакого отношения никогда и не имели.