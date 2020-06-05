 

Задерживавших Флойда экс-полицейских разрешили выпустить под залог

05.06.2020, 0:53, Новости дня

Залог в размере 750 тыс. долларов установлен за каждого из троих бывших полицейских, участвовавших в задержании афроамериканца Джорджа Флойда, умершего впоследствии в одной из больниц Миннеаполиса (штат Миннесота), сообщило Associated Press.

Трое бывших американских полицейских – Джей-Александер Кьюн, Томас Лейн и Ту Тао – впервые предстали перед судом после того, как в среду им были предъявлены обвинения в пособничестве и подстрекательстве к убийству и непредумышленному убийству второй степени, передает ТАСС.

При этом бывшему полицейскому Дереку Шовину, применившему удушающий прием против афроамериканца Джорджа Флойда, предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве.

Судья по округу Хеннепин Пол Скоджин назначил дату следующих слушаний по судьбе Кьюна, Лейна и Ту Тао на 29 июня. Всем четверым в случае признания их виновными грозит тюремное заключение сроком до 40 лет.

Напомним, протесты и беспорядки в американских городах начались после гибели Флойда из-за действий полицейского. Стражи порядка надели на подозреваемого наручники и повалили его на дорогу. Один из них надавил задержанному коленом на шею. Флойд кричал, что не может дышать, однако полицейские проигнорировали это.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как убийства черных разрушают светлый образ американской полиции.



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