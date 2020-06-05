Мнение: Любовь и ненависть к Собянину

05.06.2020, 0:40, Разное

Два, без шуток, гениальных артиста “схлестнулись” на почве… отношения к противоэпидемическим мерам властей. Я понимаю, что средний обыватель не в силах совместить в своей голове это обозначение – “два гениальных”. Это как в атоме – два положительно заряженных протона не могут же оставаться вместе, два плюса?! Они же должны разлететься!

Вот так и в голове у обывателя: в зависимости от того, является он запуганным сторонником всех Светлых Сил (требующих масок и карантина “вплоть до вакцинации”), или же стоит на стороне Зла и Трампа – у него только два взаимоисключающих выбора: или Максим Галкин – бездарь и сволочь, или Евгений Миронов – бездарь и гад.

“Не могу никак уснуть… Просто колбасит меня всего… Посмотрел… пародию на Путина и Собянина… Обе фактически направлены на Собянина! Никак не ожидал от Максима. Неужели сейчас, на волне такого хайпа, такой злости в отношении Собянина, очень талантливый артист вздумал набрать очков, еще больше подписчиков?! Действительно, в стране нет политической сатиры. Но неужели не видно и не понятно, как СЛОЖНО сейчас команде Собянина?!..” и т.д.

А Евгений Миронов – гений. И видно, что он реально переживает.

“Не заслужил. Не заслужил Собянин!”.

Я согласен с Евгением в одном: МЫ Собянина – заслужили. Всей своей предшествующей жизнью. Увы, это так.