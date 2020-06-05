 

Найден ключевой ген при лейкемии

05.06.2020, 0:21, Новости дня

Группе ученых удалось определить один из генов, который отвечает за размножение и выживаемость раковых клеток при лейкемии.

Специалистам удалось изучить около ста генов одновременно благодаря использованию специальных генных ножниц CRISPR. По словам ученых, такое масштабное исследование было проведено впервые. Новый метод с применением генных ножниц позволяет ученым эффективно контролировать выключенные гены, а также изучать их функцию и лучше понимать природу возникновения болезней.  

Во время работы ученые обнаружили, что для выживания стволовых клеток лейкемии необходим ген CXCR4. При отсечении этого гена лейкемические стволовые клетки не способны выжить, поскольку они полностью зависят от белка, который ген производит.



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