В Москве за сутки умерли 57 пациентов с коронавирусом

05.06.2020, 0:16, Новости дня

В Москве за минувшие сутки умерли 57 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

«В Москве скончались 57 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», – приводит сообщение штаба ТАСС.

Общее число умерших с подтвержденным результатом теста на коронавирус в столице достигло 2806 человек.

Днем ранее в Москве умерли 64 пациента с коронавирусом. В четверг мэр столицы Сергей Собянин назвал срок отмены большинства ограничений в Москве.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.