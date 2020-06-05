Дети становятся символами беспорядков в США

05.06.2020, 0:10, Новости дня

"Воины справедливости" — именно так американские леволиберальные СМИ и блогеры преподносят появление детей на улицах, охваченных манифестациями и массовыми беспорядками. О банальных соображениях безопасности в подобных публикациях не говорится ни слова. Равно как и о том, что дети могут стать жертвами радикальных провокаторов.

Маленькая темнокожая девочка, марширующая в толпе манифестантов, явно работает на камеру — сколько гнева в голосе и взгляде! "Нет справедливости — нет мира", "Нет справедливости — нет мира", — скандирует она.

"Я считаю, что это преступно в первую очередь со стороны родителей, — говорит журналист Юлия Витязева. — Не дай бог, какая-то давка-заварушка — всё! Да те же самые провокаторы, для которых это лакомый кусок… и потом все соцсети будут полны страшными, слезливыми историями: вот, ранили ребенка…".

Видео с другой юной "активисткой", белой, выложила её мать, которая за кадром просит протестующих, чтобы без них не начинали. Девочка, плача, говорит: "Белые люди, вы ведете себя неправильно, очень неправильно. Жизни чернокожих должны цениться так же, как и жизни белых людей!"

Как-то не ждешь от девятилетнего ребёнка таких высказываний. Да и темнокожая пикетчица вряд ли сама придумала лозунг про справедливость.

"Даже если это не постановка в чистом виде, это использование детей в такой постановке. Зачем это нужно? Мы видим, что и черный ребенок, и белая девочка — они, в общем-то, играют на одной стороне. За этими действиями легко увидеть политтехнологов Демократической партии", — считает заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

Это прием известный. Вспомним девочку Бану из Алеппо, которая на отличном английском якобы строчила в Твиттер по сотне постов из района, где не было электричества, — о том, как плохие русские и Асад притесняют "борцов за свободу" (это она так про террористов).

"Как выяснилось позже, за неё это делала мама, однако потом мы услышали, как говорит по-английски мама, и закрались сомнения, что это она — и в итоге эксперты пришли к выводу, что это проект, который велся целенаправленно для разжигания, — говорит политический обозреватель газеты "Комсомольская правда" Аббас Джума. — То же самое можно сказать и о чернокожей девочке или беленькой девочке, которая плакала и призывала сыпать голову пеплом. Их используют; они пока ничего не понимают, и это мерзко!"

В Сирии детей использовали еще и в постановочных видео, как якобы жертв химических атак. "Белые каски" постарались.

"Белые каски" использовали в своих постановочных роликах сирийских детей, один из самых известных — с Хасаном Диаби. Этот маленький мальчик в общем-то за горсть фиников участвовал в постановке. Была создана целая компания против Сирии и против России", — продолжает Владимир Шаповалов.

В 2015 году смерть трехлетнего Айлана Кудри, который утонул при попытке его семьи переплыть Средиземное море, сделали символом трагедии мигрантов, которые потом стали головной болью Европы.

Украинский майдан в самом его начале вспыхнул после того, как полиция разогнала студентов и школьников на площади Независимости в 2013 году. Тот самый мем – "они же дети". А теперь вот и в самих Штатах игры с огнем. Инструментом для политического штурма Белого дома стали детские слезы и детский гнев.